Il vice Vlahovic arriva dalla Premier League in prestito: occasione low cost

La rivoluzione della Juventus proseguirà a gennaio: idee chiare da parte del club che cerca con insistenza un nuovo bomber.

C’è un problema in attacco per la Juventus che dopo l’infortunio di Bremer sembra essere riuscita a sistemare le cose in difesa ma che, allo stesso tempo, continua ad avere delle grosse lacune nel reparto offensivo. Soprattutto dopo che il bomber Dusan Vlahovic si è fatto male ed è finito ai box.

La Juve non ha un’alternativa di ruolo, l’unico sarebbe Arkadiusz Milik ma anche lui è fuori da mesi, ed è per questo che a gennaio bisognerà assolutamente fare qualcosa. I tifosi sono furiosi e Cristiano Giuntoli rischia di sprecare un’altra stagione, per questo motivo sarà necessario non lasciare niente al caso e sfruttare ogni finestra di calciomercato. Specialmente quella invernale.

Non per niente in gergo si chiama mercato di riparazione e se c’è un una squadra che deve sistemare le proprie cose quella è sicuramente la Juventus. Occasione dalla Premier League per la compagine bianconera che sembra aver finalmente individuato il profilo migliore da inserire in rosa: è giovane, costa poco e soprattutto ha grande voglia di riscatto.

Juventus, ecco il sostituto di Vlahovic: arriva dalla Premier League

Anche perché qualche tempo fa tutti erano rimasti stregati dalle sue doti ma con il tempo è finito per giocare sempre meno, soprattutto dopo che Roberto De Zerbi ha lasciato il club. Il nome in questione è quello dell’irlandese Evan Ferguson. Ormai diventato una seconda scelta al Brighton e che avrebbe trovato un’intesa con la società proprio in questi ultimi giorni.

Ferguson vuole giocare e il club che ne detiene il cartellino sembrerebbe pronto a girarlo in prestito altrove. La Juventus ha ricevuto la notizia e la volontà sarebbe dunque quella di optare per il prestito secco: può vestire bianconero fino a fine stagione e poi tornare alla base. A quel punto si valuterà di nuovo il suo futuro consapevoli che le richieste di Brighton sono di circa 60 milioni di euro.

Qualora il classe 2004 dovesse fare bene e la Juve dovesse confermarsi in Champions League, si potrebbe anche pensare alla permanenza. Ma l’obiettivo della Juve è fare un passo alla volta quindi la prima operazione sarà consegnare al mister un sostituto di Vlahovic, ad oggi Ferguson è il preferito. Non solo della Vecchia Signora ma anche di altre inglesi come Leicester City, Fulham, West Ham United e Newcastle United.