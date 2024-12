Per la Juve non c’è scampo: se ne va in Liga

Non c’è scampo per la Juventus e per Cristiano Giuntoli: il talento se ne va in Liga, è pronta l’offerta. Cambierà club, tutti i dettagli

Niente da fare in casa Juventus per il talento che Cristiano Giuntoli aveva messo nel proprio mirino per rinforzare il club bianconero. A gennaio bisognerà intervenire pesantemente sul mercato per far fronte alla serie di infortuni che stanno capitando in queste settimane ai piemontesi. Specialmente in difesa e in attacco, dove al momento non ci sono alternative dopo i KO di Bremer e Cabal, per non parlare dei lungodegenti Nico Gonzalez e Milik.

Diversi i talenti che sta seguendo Giuntoli, anche per il futuro. Difficilmente arriveranno giocatori che non siano attaccanti o difensori a gennaio, la società è stata molto chiara. Soprattutto a centrocampo la situazione sembra essere abbastanza buona, tanto che da quella parte di campo possono arrivare alcune cessioni per far cassa a finanziare le necessità. Sulla lista dei sacrificabili sono finiti Mbangula e Fagioli, per fare un esempio. Per il centrocampista della Nazionale non è scoccata la scintilla con Thiago Motta.

Niente da fare per la Juve: va a giocare in Spagna, i dettagli

A gennaio sembra improbabile che entri qualcuno a centrocampo, al massimo ci saranno uscite da quella zona di campo. Giuntoli però continua a seguire diversi profili per il futuro, utili a partire dalla prossima estate in avanti. Come ad esempio Cesare Casadei del Chelsea.

Il promettente classe 2003 potrebbe lasciare Londra in quanto fin qui gli spazi per lui sono davvero ridotti. La Juve era sulle sue tracce e monitorava con interesse la situazione. Negli ultimi giorni però c’è da registrare il forte avvicinamento da parte di due club spagnoli di Liga che vogliono portare l’italiano subito alla propria corte, già a partire da gennaio e hanno iniziato un pressing asfissiante nei confronti dei blues. Si preannuncia un duello tutto iberico, dalla quale la Juve è tagliata fuori.

Ad ogni modo si parla di prestito secco, il Chelsea non lo cederà. Sono Betis Siviglia e Villarreal, le due squadre attualmente interessate a prendere il giovane centrocampista dell’Under 21 azzurra. La formula, comunque, può favorire i bianconeri: a giugno quando farà rientro a Londra, la Juve potrebbe tentare un nuovo assalto. L’addio imminente non chiude definitivamente le porte se avverrà con queste modalità. Betis e Villarreal, che puntano ai piazzamenti europei, si augurano di riuscire a tesserarlo in maniera definitiva a buon prezzo ma non sarà facile convincere i londinesi.