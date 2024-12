Pogba ancora bianconero: ritorno choc

Paul Pogba può tornare a vestire ancora una volta la maglia bianconera: ritorno choc per il centrocampista francese

La Juventus rappresenta ormai il passato per Paul Pogba che due settimane fa ha ufficialmente rescisso il suo contratto che lo legava al club bianconero fino al 2026.

Il centrocampista francese avrebbe voluto un’altra possibilità e provare a convincere Thiago Motta, ma i suoi tentativi sono stati vani ed anche lui ha capito che a Torino per lui non c’era più posto. Il TAS di Losanna ha accolto il suo ricorso in merito alla squalifica comminatagli per doping, riducendola da 2 anni a 6 mesi e Pogba spera di trovare ora un altro club che possa consentirgli a partire da marzo di poter tornare finalmente in campo.

Per il francese si è parlato di un possibile approdo in MLS o in Arabia Saudita dove ci sono alcuni club interessati tra cui i Los Angeles FC e l’Inter Miami di Leo Messi, ma il centrocampista crede di poter dire ancora la sua in Europa nonostante i tanti problemi fisici patiti. Per questo motivo, Pogba sta aspettando l’offerta giusta e quest’ultima potrebbe arrivare precisamente dall’Inghilterra dove tornerebbe a vestire una maglia bianconera, vale a dire quella del Fulham.

Pogba torna in Premier League: il francese nel mirino del Fulham

Secondo quanto riportato da noto sito Todofichajes.com, Paul Pogba potrebbe presto diventare un nuovo giocatore del Fulham. I londinesi, attualmente noni in Premier League, sono alla ricerca di rinforzi di spessore in vista della seconda parte di stagione ed il profilo del centrocampista francese è uno di quelli che piace molto dalle parti di Craven Cottage.

Il Fulham non ha particolari pressioni, avendo una rosa abbondantemente capace di conquistare la salvezza senza troppo problemi, ed un ambiente simile potrebbe essere utile a Pogba per tornare in forma e riacquistare fiducia nei propri mezzi. Inoltre, qualora la stagione dovesse prendere una piega interessante, il centrocampista francese potrebbe anche sognare di giocare in Europa il prossimo anno con i londinesi e l’ipotesi di un trasferimento in bianconero in questo senso potrebbe stuzzicarlo.

Da parte sua, il tecnico dei londinesi Marco Silva sarebbe ben felice di poter contare su un giocatore dell’esperienza di Pogba in grado di aggiungere quel pizzico di qualità mancante in mezzo al campo. Resta da capire, però, se i bianconeri potranno permettersi di soddisfare le richieste economiche di Pogba che alla Juventus percepiva un ingaggio importante. Tuttavia, il centrocampista sa di aver bisogno di tornare a giocare e qualora il Fulham si facesse avanti potrebbe anche decidere di abbassare le proprie pretese.

Al momento, non c’è stata un’offerta ufficiale da parte degli inglesi e Pogba non ha deciso ancora niente sul suo futuro, ma è chiaro che questa sarebbe un’operazione conveniente ad ambo le parti. Il centrocampista potrebbe rilanciare la propria carriera, mentre il Fulham metterebbe a segno un colpo di mercato importante che potrebbe far sognare i tifosi.