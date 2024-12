Scippo giallorosso: 50 milioni e addio Conte

Antonio Conte e il suo Napoli sembrano costretti a doversi ritirare dalla trattativa: in giro c’è chi ha già preparato 50 milioni.

Inizia così la settimana di fuoco per il Napoli di Antonio Conte che come prima cosa è chiamato a blindare il primo piazzamento in classifica. Sfida al suo ex collaboratore, Paolo Vanoli, da parte del tecnico azzurro che alle 15:00 di oggi sarà chiamato ad affrontare il Torino in casa dei granata. Poi, per gli azzurri, sarà il momento di sfidare la Lazio nel doppio incontro.

Prima in Coppa Italia all’Olimpico, nel turno infrasettimanale del giovedì, e poi al Maradona per la giornata numero 15 di Serie A. Insomma, in questa prima settimana di dicembre il Napoli si gioca una grossa fetta della propria stagione. Vincere sarebbe fondamentale soprattutto in vista della riapertura del calciomercato, gennaio è praticamente arrivato.

La prima notizia che il 2025 porterà con sé, per quanto riguarda i nuovi arrivi in casa partenopea, non sarà però delle migliori. Il profilo attenzionato dal Napoli è infatti molto vicino a beffare Conte e a vestire una nuova maglia che purtroppo per il tecnico non sarà quella della sua squadra. Piace a mezza Europa ma oggi ci sono loro davanti a tutti.

Calciomercato Napoli, che beffa per Conte: lascia la Serie A

Affare da 50 milioni di euro per il Chelsea che, rivela la stampa inglese, è vicinissimo a sferrare un colpo gobbo al suo ex allenatore. Fari puntati in casa del Lecce da parte del club londinese che è pronto a strappare al direttore sportivo giallorosso, Pantaleo Corvino, una delle sue tante scommesse vinte. Destinazione Premier League per Patrick Dorgu che ha stregato tutti e ha visto il prezzo del proprio cartellino lievitare in maniera considerevole.

Soprattutto se si pensa che il ventenne danese, è nato nel 2004, è arrivato in terra salentina per appena 200 mila euro. Dopo aver militato nelle giovanili del Lecce, con mister Roberto D’Aversa in panchina ha iniziato a giocare con regolarità per la prima squadra e ora è diventato a tutti gli effetti un elemento imprescindibile. Oggi è uno dei protagonisti del campionato e mezza Europa ha iniziato a seguirlo.

Dopo essere nato come terzino sinistro, quest’anno è stato Luca Gotti a dirottarlo più avanti e a farlo giocare da ala offensiva. Cambio di ruolo che ha portato i suoi risultati visto che in questa stagione è già riuscito a togliersi la soddisfazione di gonfiare la rete in ben 4 occasioni. Insomma, Dorgu può lasciare la Serie A e trasferirsi in Inghilterra. Pare che il tecnico Enzo Maresca sia rimasto stregato dalla sua duttilità, con 50 milioni il Lecce lo lascerà partire.