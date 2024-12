50 milioni e addio Juve: bomba Kvaratskhelia con lo scambio

Kvaratskhelia può lasciare il Napoli con lo scambio che rischia di inguaiare la Juve: scoppia la bomba, 50 milioni e addio ai bianconeri

Il futuro di Khivcha Kvaratskhelia sembra essere lontano da Napoli. Tremano i tifosi azzurri e con loro anche Antonio Conte ma il rinnovo di contratto non arriva e questo, mese dopo mese, si traduce in un addio sempre più probabile. Si discute da tantissimo tempo, in quanto l’accordo attuale è ancora fermo a quello siglato al momento dell’arrivo del georgiano nel capoluogo partenopeo nell’estate del 2022, da sconosciuto.

Da ciò che trapela c’è ancora una distanza bella ampia tra le parti con l’entourage del calciatore che chiede uno stipendio da 8 milioni di euro a fronte di un’offerta da 6 da parte di Aurelio De Laurentiis. Ballano due milioni di differenza ma non è questo l’ostacolo principale per arrivare alla fumata bianca. Lo è la clausola rescissoria da inserire nel nuovo accordo. ADL la vuole a tre cifre, era partito da una richiesta iniziale di 120 milioni, è sceso a 100 ma non è disposto a scendere ancora. Mentre gli agenti di Kvara la vorrebbero al massimo tra i 70 e gli 80 milioni.

Kvaratskhelia va via con lo scambio: addio Juve, ecco perché

Di questo passo è chiaro che si vada verso l’addio anche perché il fantasista, sempre decisivo in campo anche sotto la gestione di Conte, è appetito da diversi top club europei. E uno di essi l’avrebbe messo con prepotenza nel proprio mirino. Laporta e Deco, infatti, stanno insistendo per portarlo al Barcellona.

I catalani vogliono rinforzare la rosa per tornare a competere ad altissimi livelli come ai tempi di Guardiola cosa che la rosa attuale non sembra poter garantire con certezza, e la flessione di risultati recente lo dimostra. Nel 2025 sarà inaugurato anche il nuovo “Camp Nou” e per l’occasione vogliono regalarsi un colpo importante. Kvaratskhelia è stato individuato come questo colpo. Gli spagnoli sono pronti a presentare un’offerta importante al Napoli.

Secondo quanto riportato da alcuni media iberici, il Barça vuole offrire 50 milioni di euro più il cartellino di Ferran Torres, finito ai margini della rosa con Flick. Negli ultimi giorni, i catalani stanno alzando la posta della parte cash e sono convinti di poter utilizzare lo spagnolo come pedina di scambio. Quest’ultimo era sulla lista degli acquisti della Juve che ancora ci spera ma è chiaro che se dovesse arrivare al Napoli, Giuntoli dovrà dire addio al proprio obiettivo di mercato. Beffato dalla sua ex squadra.