Dal Napoli alla capitale: firma a gennaio

Si avvicina il mercato di gennaio e il Napoli può cedere un suo giocatore ad una delle formazioni della capitale: trattativa che nessuno si aspettava

Continua l‘ottimo campionato del Napoli che ieri ha vinto anche a Torino 1-0 contro la formazione granata di Paolo Vanoli, uno degli “allievi” del tecnico azzurro Antonio Conte. L’allenatore in forza agli azzurri ha avuto nel suo staff per diversi anni quella che oggi è la guida tecnica del Toro e i due si sono salutati con grande gioia e affetto. Il gol di Scott McTominay è stato determinante per far ottenere altri tre punti ai partenopei che si confermano così in testa alla classifica.

Mentre Conte e i suoi tifosi festeggiano per la grande quantità di risultati utili che consentono al Napoli di guardare tutti dall’alto, la società è al lavoro per cercare di pianificare già adesso le mosse che andranno fatte nel mercato di gennaio. Tra un mese esatto infatti, il prossimo 2 gennaio, partirà ufficialmente la sessione invernale del calciomercato e il club azzurro vuole muoversi con anticipo per puntellare la rosa con alcuni movimenti in entrata ma anche in uscita.

Giovanni Simeone può lasciare il Napoli: su di lui c’è una squadra della capitale

Tra i nomi dei giocatori che possono lasciare il Napoli nella sessione invernale di mercato per trovare più minuti in campo c’è anche quello di Giovanni Simeone. L’attaccante ex Verona e Fiorentina in azzurro deve accontentarsi del ruolo di vice-Lukaku dal momento che il centravanti belga è sempre la prima scelta per Conte.

Da tempo si parla di un interesse del Torino nei suoi confronti e proprio ieri nello stadio dei granata Simeone stava per segnare un gran bel gol nel finale di gara poco dopo il suo ingresso in campo per gli ultimi minuti di gioco. Tuttavia, secondo quanto riportato da TodoFichajes, adesso sull’argentino c’è forte il pressing anche del West Ham, formazione di Premier League che ha sede nella capitale inglese ovvero Londra.

Il West Ham sta cercando un nuovo attaccante per la seconda metà di stagione e il profilo di Simeone è l’ultimo in ordine di tempo ad essere finito nella loro lista di mercato per gennaio. Il Napoli sarebbe anche disposto a liberarsi dell’argentino di fronte ad un’offerta congrua ma soltanto se sarà prima in grado di trovare un sostituto che possa prendere il suo posto nello scacchiere di Conte e che soprattutto piaccia allo stesso allenatore ex Inter e Juventus.