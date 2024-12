L’Inter non è contenta di Lautaro: scatta l’allarme per Marotta

Il 2025 sarà l’anno dell’addio? Da quel che emerge l’Inter si starebbe preparando a salutare capitan Lautaro Martinez.

Più passano i giorni e più sembra crescere la distanza tra l’Inter e il suo capitano. Da diverso tempo è diventato di dominio pubblico, sempre più top club continuano a seguire il Toro argentino e le voci di mercato sempre più insistenti sembrerebbero aver colpito direttamente anche lo stesso bomber.

C’è poca serenità per Lautaro e questo sembra riflettersi in campo. Anche se i numeri continuano ad essere certamente buoni, il centravanti di Bahia Blanca sembra aver fatto il suo tempo in Serie A. Quando è arrivato era poco più che un ragazzo e ora può salutare l’Italia da uomo e da calciatore maturo. Durante questo suo periodo alla corte dei nerazzurri è riuscito a togliersi delle grandi soddisfazioni e spera di poter continuare così fino al termine della sua avventura.

Salutare a giugno con la Champions League in bacheca sarebbe il traguardo massimo ma il club sa benissimo che competere in Europa è difficile. La cosa certa è che il capitano farà di tutto per salutare il club di Giuseppe Marotta dopo aver festeggiato insieme almeno un ultimo trofeo.

Inter, addio Lautaro: l’annuncio divide i tifosi

Ad aver acceso i riflettori sull’asse Lautaro-Inter, è stato Fabio Bergomi che, secondo il suo punto di vista, avrebbe notato alcuni problemi tra le parti che porteranno quasi certamente all’addio. “L’Inter non è contenta di Lautaro, mancano dei goal e mancheranno anche in futuro” è stata la frase, rilasciata in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.it, che da diverse ore sta facendo discutere i tifosi.

Qualcuno è d’accordo e crede che questo sia il momento migliore per fare cassa mentre i più affezionati sperano di non dover mai versare delle lacrime per la separazione dal capitano. La cosa certa è che in estate qualcuno proverà il colpo Lautaro, ad oggi in cima ai club interessati c’è il Manchester United che vuole consegnare al nuovo tecnico un centravanti con i fiocchi.

Ruben Amorim, se non potrà avere il suo fedelissimo Viktor Gyokeres, chiederà alla società un altro nome altisonante e in questo momento il preferito sembrerebbe essere proprio il campione del mondo fresco di rinnovo con l’Inter. Firma sul contratto arrivata da poco e prezzo del cartellino che è dunque tornato alle stelle per l’argentino che potrebbe salutare l’Inter per circa 75/80 milioni. Davanti a tale offerta c’è chi spera che l’Inter dica sì.