Maxi cessione e arriva Leao: addio al Milan a gennaio

In arrivo una maxi offerta per Rafael Leao in vista della seconda parte di stagione con il Milan che potrebbe dare l’ok alla cessione del portoghese solo nel caso in cui dovesse arrivare un sostituto all’altezza.

La prima parte di stagione di Rafael Leao con la maglia del Milan è stata decisamente altalenante con il numero 10 portoghese che in alcuni casi è stato lasciato in panchina da Paulo Fonseca.

Il talento portoghese si sta lentamente riappropriando del posto da titolare del fulcro del gioco rossonero con il classe 1999 che ha più volte ribadito di trovarsi molto bene a Milanello. Una sua partenza nel 2025 non è però da escludere anche se appare difficile che possa salutare a stagione in corso. Sulle sue tracce ci sono però diversi club tra cui il Barcellona che, già durante la scorsa estate aveva provato a strapparlo al Milan senza però successo.

Calciomercato, Rafael Leao può lasciare il Milan: maxi cessione per finanziare il colpo

Stando a quanto affermato da Elnacional.cat, il Barcellona sarebbe pronto a dare di nuovo un assalto a Rafael Leao in vista della seconda parte di stagione. La volontà dei catalani è quella di mettere sul piatto circa 80 milioni di euro per convincere il Milan. Un affare, che almeno in parte, potrebbe essere finanziato dalla partenza di Frenkie De Jong.

Il centrocampista olandese non sta vivendo la sua migliore stagione agli ordini di Flick e potrebbe cambiare aria per provare a rivitalizzare la sua carriera. Sulle sue tracce ci sono diversi club, tra cui anche la Juventus. A fare un’offerta per il suo cartellino però potrebbe essere il Manchester United che, mettendo sul piatto circa 50 milioni di euro, potrebbe dare al Barcellona gran parte della liquidità necessaria ad arrivare a Rafael Leao.

80 milioni però potrebbero non bastare in casa Milan per dare l’ok alla partenza di Rafael Leao che fino alla scorsa estate veniva valutato circa 100 milioni di euro dal club meneghino. Sembra essere più probabile invece l’addio del talento portoghese alla fine del campionato in corso con la punta esterna che sembra essere giunta al termine del ciclo in maglia rossonera.

L’eventuale partenza di Rafael Leao darebbe al Milan la possibilità di tornare sul mercato con decisione per cercare di migliorare una rosa che ha messo in mostra diverse lacune in questa prima parte di stagione. Il primo obiettivo sembra essere quello di sistemare il centrocampo con Samuele Ricci del Torino in pole.