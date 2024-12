Risposta definitiva della Juventus: non lo vogliono, stop per gennaio

Niente da fare per la trattativa già imbastita verso la sessione di gennaio: la Juve ora cambia piano e non vuole più chiudere

Si avvicina sempre di più il calciomercato invernale che prenderà il via il prossimo 2 gennaio e durerà un mese, sarà una finestra utile per le società italiane e non solo per provare a migliorare la rosa e disputare una seconda metà di stagione di alto livello. Tra queste c’è sicuramente la Juventus che ha un chiaro bisogno di mettere a segno alcuni colpi in vari reparti per dare al suo allenatore Thiago Motta maggiori opzioni dopo che una lunghissima serie di infortuni si è abbattuta sulla sua rosa.

Il club bianconero ha certamente bisogno di qualche innesto nel reparto difensivo che ha già perso sia Gleison Bremer che Juan David Cabal per due gravi infortuni al crociato: entrambi dovrebbero aver già concluso la loro stagione. Secondo le ultime voci di mercato però la Juventus avrebbe cambiato obiettivo in corsa decidendo di abbandonare una pista che sembrava essere la preferita da parte della società e anche del tecnico Thiago Motta.

Calciomercato Juve, stop per Skriniar a gennaio: le ultime novità

Uno dei profili più importanti che sembravano poter essere molto interessanti in ottica Juventus per gennaio era quello di Milan Skriniar. Il nome del difensore in forza al PSG è da tempo annotato sulla lista obiettivi bianconera ma adesso sembra che la società abbia deciso di virare su altre piste.

Secondo quanto rilanciato dal giornalista di Radio Radio, Antonello Angelini, che è sempre vicino al mondo bianconero, la dirigenza della Vecchia Signora avrebbe deciso di scartare l’opzione Skriniar: le ragioni potrebbero essere sia di carattere tecnico che economico visto l’alto ingaggio che l’ex Inter riceve a Parigi dove è arrivato nell’estate 2023 a parametro zero al termine di sette stagioni in Serie A, una con la Sampdoria e sei proprio in nerazzurro.

Sempre secondo la medesima fonte, adesso la Juventus avrebbe nel mirino per gennaio un difensore centrale che arriverebbe dalla Premier League e Douglas Luiz potrebbe invece fare il percorso inverso tornando così in Inghilterra dopo appena sei mesi. Altre operazioni possibili per i bianconeri sono l’arrivo di Zirkzee dal Manchester United e la cessione di Fagioli con a quel punto il possibile arrivo anche di un nuovo centrocampista per le gare che dovrà giocare l’organico di Thiago Motta.