Vogliono Pulisic a tutti i costi: soldi e scambio

La Serie A può rivelarsi solo una parentesi nella carriera di Pulisic che a fine stagione può lasciare il Milan per un’altra big.

Una carriera ricominciata al meglio per Christian Pulisic che al Chelsea, ormai qualche mese fa, sembrava aver smarrito un po’ sé stesso. Poi, il passaggio al Milan, arrivato ufficialmente il 13 luglio del 2023, gli ha permesso di riprendere in mano la sua carriera: 14 goal in tutte le competizioni per l’ala statunitense al suo primo anno in Italia che, in questa stagione, spera di poter fare addirittura meglio.

Insomma, il ventiseienne attaccante alla corte di Paulo Fonseca si sta ritrovando e oggi rappresenta un rammarico per i Blues e più in generale per gli appassionati di Premier League che lo hanno probabilmente visto andare via con un po’ troppa facilita. E pensare che oggi i rossoneri possono vantare un top player, ambito a livello europeo e non solo, dopo aver pagato il suo cartellino circa 20 milioni di euro.

Dire che oggi ne vale più o meno il doppio non è sicuramente esagerato, anche perché nei top campionati c’è chi è pronto a mettere sul piatto, pur di convincere il Milan a cedere, un’offerta a dir poco con i fiocchi. Casse ricche per il Milan che nell’operazione vedrebbe arrivare nel quartier generale anche un degno sostituto.

Calciomercato Milan, Pulisic in vendita: l’offerta è mostre

Altro incrocio di mercato con la Premier per il Diavolo che in estate potrebbe lasciar partire il proprio attaccante con destinazione Londra. Ritorno in città per Pulisic che dopo il Chelsea potrebbe ben presto diventare un tesserato dell’Arsenal. Il tecnico dei Gunners, Mikel Arteta, ha visto in lui un rinforzo ideale e quando busserà a Milanello lo farà presentando alla dirigenza un conguaglio in denaro più il cartellino di un giocatore da scambiare.

In Inghilterra si sta parlando di Pulisic all’Arsenal per 27 milioni di euro per il cartellino dell’attaccante brasiliano Gabriel Jesus. Inutile dire che si tratta di una proposta che il Milan sarebbe certamente lieto di accettare. Nei prossimi giorni di tornerà a parlare del futuro dell’esterno americano e il rinnovo potrebbe quindi saltare definitivamente.

L’ex Chelsea ha firmato con i rossoneri fino al 2027 ma il contratto prevede un eventuale rinnovo in automatico di un altro anno ancora. Di questo passo, tuttavia, lo scenario più probabile diventerà sempre di più la separazione. Pulisic, dal proprio punto di vista, sarebbe felice di riconquistare la Premier League e i suoi tifosi dopo la sorprendente parentesi in Serie A.