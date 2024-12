60 milioni per Reijnders: il Milan lo perde subito

Il Milan potrebbe presto ricevere una super offerta da 60 milioni di euro per Tijjani Reijnders: ora Fonseca teme davvero di perderlo.

Il 3-0 all’Empoli nell’ultimo turno di campionato ha rappresentato senza dubbio una boccata di ossigeno per il Milan. I punti di ritardo dal Napoli capolista sono sempre dieci (i rossoneri devono recuperare la gara di Bologna) ma l’importante era tornare a vincere dopo due pareggi consecutivi che avevano sollevato più di qualche malumore.

Tra i mattatori del netto successo contro i toscani c’è ancora una volta Tijjani Reijnders. Il centrocampista olandese è senza dubbio l’uomo più decisivo in questa stagione rossonera: sono finora sei i centri tra campionato e Champions League, a cui si aggiungono tre preziosi assist, tante giocate di qualità e prestazioni complessivamente di grande spessore.

Sbarcato a Milano nell’estate 2023 grazie a un’operazione da 20 milioni di euro più bonus, l’ex AZ Alkmaar è diventato con il passare del tempo un elemento sempre più importante nel centrocampo del Milan. Questa continua crescita da una parte fa felici i tifosi rossoneri, ma dall’altra preoccupa per i possibili assalti dei big club europei.

Reijnders saluta il Milan: assalto dalla Premier

Il sito Teamtalk.com riporta infatti che l’Arsenal è intenzionato a mettere a segno un grande colpo a centrocampo per il 2025. Mikel Arteta, tecnico dei Gunners, ha già fatto sapere alla dirigenza londinese quale profilo sarebbe perfetto per la mediana dell’Arsenal. L’identikit corrisponde proprio al nome di Tijjani Reijnders, che andrebbe a prendere il posto di Thomas Partey dato ormai per partente.

Teamtalk sottolinea che l’Arsenal non avrebbe problemi a soddisfare le richieste economiche del club di via Aldo Rossi. Al momento, infatti, il Milan chiederebbe 60 milioni di euro per lasciar partire il centrocampista olandese: una cifra che non spaventa i Gunners, pronti a mettere a segno questo grande colpo per accontentare Arteta.

Ovviamente si tratterebbe di un’operazione da fare a giugno: l’ipotesi di una cessione di Reijnders a gennaio non è nemmeno in discussione. Il Diavolo vorrebbe fare di tutto per convincere il giocatore a rimanere in rossonero: Ibrahimovic e Moncada vogliono infatti proporgli un rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2030 alzandogli lo stipendio a 3,5 milioni di euro, il doppio dell’ingaggio attuale. Nelle prossime settimane si capirà se questa mossa basterà a respingere l’assalto dell’Arsenal.