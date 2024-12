Dalla Juventus al Como: il flop bianconero se ne va a gennaio

Il futuro di un calciatore della Juventus potrebbe essere al Como: dopo il flop degli ultimi mesi potrebbe partire già a gennaio

Il Como cerca rinforzi per la salvezza, e guarda con attenzione in casa Juventus per individuare il profilo più adatto a far migliorare nuovamente la qualità di calcio proposta dalla squadra guidata da Cesc Fabregas. Tra i campioni bianconeri, ce n’è uno infatti che più di tutti sta deludendo e sembra ormai fuori dai piani di Motta. Un calciatore importante che sulle rive del lago di Como potrebbe trovare la sua dimensione.

In un centrocampo sulla carta presentato come uno dei migliori non solo d’Italia, ma dell’intera Europa, qualcosa non sta funzionando. Koopmeiners, complice qualche infortunio di troppo, sta giocando al di sotto delle aspettative. Fagioli si accende a intermittenza, Douglas Luiz è addirittura un oggetto misterioso, e per molti potrebbe essere destinato a lasciare il club bianconero già a gennaio.

In attesa di capire quale sarà il futuro del brasiliano arrivato dal West Ham, c’è però un altro calciatore brasiliano alla Juventus che potrebbe accasarsi altrove a gennaio, dal momento che Thiago Motta non lo ha praticamente mai visto. Ed è un talento di grande esperienza che piace, e non poco, a Cesc Fabregas.

Rinforzo dalla Juventus per Fabregas: i tifosi del Como possono sognare

Parcheggiato nemmeno in tribuna, ma probabilmente in salotto, fuori dal progetto e dalla rosa juventina ormai da mesi, se non da anni, Arthur Melo potrebbe a gennaio dovrebbe essere destinato a trovare una nuova sistemazione. Anche perché lo scorso anno a Firenze aveva dimostrato di poter giocare tranquillamente in Serie A, e di poter ancora fare la differenza.

Una sua partenza è quindi scontata, ed è stata confermata anche dal suo agente, Federico Pastorello, pronto a valutare soluzioni sia in Italia che in Europa.

Al di là dei club brasiliani, pronti a fare follie pur di riportarlo a casa, potrebbero interessarsi all’ex Barcellona anche il Marsiglia di De Zerbi, il Benfica e il Real Betis di Siviglia.

In Italia invece le soluzioni sarebbero due, entrambe suggestive, come confermato da Tuttomercatoweb: il Bologna, società in cui ritroverebbe Vincenzo Italiano, e il Como di Cesc Fabregas, una delle squadre che forse propongono il calcio più adatto alle sue caratteristiche.

Per il momento si tratta comunque solo di idee. L’unica certezza è che il suo futuro alla Juventus è agli sgoccioli: ancora poche settimane e si conoscerà la sua destinazione, ma è scontato che entro il 31 gennaio Arthur non sarà più un giocatore bianconero. Salvo clamorosi colpi di scena che nessuno a questo punto si augura.