Guardiola l’ha già scaricato: la Juve ha scelto il nuovo bomber

La Juventus intensifica la ricerca ad un nuovo centravanti. Nel mirino un attaccante che, in passato, ha avuto modo di lavorare insieme a Guardiola.

Bene in difesa, deludente in attacco. Il pareggio contro il Lecce ha, una volta di più, confermato le difficoltà affrontate dalla Juventus nel concretizzare la grande mole di gioco creata. La palla circola velocemente nella propria metà campo tuttavia i bianconeri faticano a creare occasioni da rete all’interno dell’area di rigore avversaria. Le assenze di Dusan Vlahovic e Nico Gonzalez, in tal senso, pesano come macigni eppure da Thiago Motta i tifosi si aspettavano comunque qualcosa in più.

Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, di recente, ha spiegato di confidare nel rientro di Arek Milik ma gli incerti tempi di recupero del polacco hanno spinto il manager a valutare, in termini concreti, l’idea di acquistare un centravanti durante la sessione invernale del mercato. Diversi i profili vagliati dalla Vecchia Signora, come ad esempio Joshua Zirkzee poco propenso di restare al Manchester United. L’olandese ha fatto sapere di gradire il trasferimento alla corte di Motta e condivide lo stesso agente di Douglas Luiz. La trattativa con i Red Devils, di conseguenza, è possibile ma è ancora tutta da imbastire.

Nel mirino c’è poi un un altro attaccante della Premier League: parliamo di Liam Delap, principale trascinatore dell’Ipswich Town. Il 21enne ha totalizzato 6 gol ed un assist nelle 13 gare affrontate, risultando spesso decisivo per le sorti della squadra allenata da Kieran McKenna. Uscito dal settore giovanile del Derby County, nel 2019 è approdato al Manchester City che, in seguito, lo ha spedito in prestito allo Stoke City, al Preston North End e all’Hull City. Nello scorso maggio è rientrato ai ‘Citizens’, senza però riuscire ad impressionare Pep Guardiola, il quale ha dato il via libera alla cessione a titolo definito del classe 2003.

Mercato Juventus, Guardiola lo ha scaricato: Giuntoli fiuta il colpo

Un elemento di qualità, che ama agire in profondità sfruttando le sue notevoli qualità atletiche. Giuntoli, stando a quanto riportato dal ‘Mirror’, si è iscritto alla corsa e, a breve, proverà a farsi avanti così da battere la concorrenza dello United e del Chelsea.

Delap (nel giro della Nazionale inglese Under 21) piace molto al dirigente che, in queste settimane, sarà anche impegnato a valutare il futuro di Dusan Vlahovic alla luce delle complicazioni emerse in sede di rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno 2026. Una partenza del serbo è tutt’altro che da escludere. Sarà un mercato ricco di colpi di scena in casa Juve.