Il Psg sulla strada della Juve per il difensore. E non c’entra Skriniar

La Juve ha bisogno di un difensore centrale e sulla strada dei bianconeri sembra esserci il PSG: stavolta, però, il motivo non è Skriniar.

La partita di Lecce ha messo ancora una volta in mostra tutte le difficoltà della Juventus in questo periodo. Criticità che dipendono soprattutto dall’organico ridotto all’osso a causa dell’incredibile catena di infortuni che si è abbattuta sui bianconeri. La truppa allenata da Thiago Motta torna dal Salento con un solo punto: un risultato che non può ovviamente soddisfare e spinge inevitabilmente la società a cercare di arrivare il prima possibile a qualche rinforzo per gennaio.

Giuntoli ha già fatto capire che la dirigenza bianconera si muoverà soprattutto sul fronte difensivo. Motta dovrà fare a meno di Bremer e Cabal per tutta la stagione: serve assolutamente un innesto in difesa, forse anche due. Non è un segreto che la Juve segua da tempo Milan Skriniar: il PSG considera il centrale difensivo slovacco, ex Inter, uno dei possibili partenti già nel mercato invernale.

I bianconeri sono molto interessati al giocatore, che potrebbe arrivare in prestito con diritto o obbligo di riscatto. Tuttavia Skriniar non è l’unico profilo monitorato da Giuntoli per rafforzare la retroguardia sia sul piano numerico che qualitativo. In questi giorni si parla molto anche di un giovane talento del Benfica, anche se c’è ancora una volta di mezzo il Paris Saint-Germain.

Lo sgambetto del PSG! La Juve teme la beffa

Stiamo parlando di Antonio Silva, 21 anni, difensore delle ‘Aquile’ che nelle ultime stagioni ha dimostrato grandi qualità nonostante la sua giovane età. Sono 105 finora le sue presenze con il club portoghese, caratterizzate da 8 gol. In questa stagione, però, il tecnico Bruno Lage gli sta concedendo un po’ meno spazio: anche per questo l’ipotesi di un addio a gennaio è tutt’altro che improbabile.

La Juve ci sta facendo seriamente un pensierino e pare intenzionata a proporre al Benfica la stessa formula utilizzata con il Porto per far arrivare Conceicao a Torino, ovvero un prestito (molto) oneroso. Stavolta, però, verrebbe inserito anche un diritto o un obbligo di riscatto per il gioiello.

I bianconeri devono però stare molto attenti alla concorrenza. Il PSG, infatti, potrebbe andare proprio all’assalto di Antonio Silva se dovesse decidere di lasciar partire Skriniar a gennaio. Un paio d’anni fa, come ricorda Calciomercato.it, i parigini offrirono la bellezza di 60 milioni alle ‘Aquile’ per accaparrarsi il gioiello. Offerta che venne respinta, ma ora le cose potrebbero cambiare: il PSG è pronto al rilancio, la Juve deve affrettarsi per non veder sfumare il colpo.