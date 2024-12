Ribaltone capitale per la Juve: ecco il nuovo bomber

Mercato, infortuni e tanto altro: la Juventus ragiona sull’imminente futuro, il dt Giuntoli a lavoro sui prossimi colpi da ultimare a gennaio

La Juventus ha un occhio sul campo e un altro sulle imminenti trattative del mercato invernale: la questione infortuni, più grave e seria del previsto, impedisce al tecnico Thiago Motta di dormire notti tranquille in una fase così ritmata come quella che sta vivendo in questo momento.

Oltre che sugli infortuni, si ragiona anche su chi sacrificare per avere le disponibilità economiche necessarie per mettere mano al portafoglio: Douglas Luiz è uno dei prescelti a salutare Torino in prestito, mentre su Nicolò Fagioli permangono una serie di dubbi. Giuntoli dovrà sciogliere questi nodi al più presto anche perché, secondo molti, quello di gennaio non sarà un semplice e canonico mercato di riparazione, ma una vera e propria rivoluzione per permettere alla guida tecnica di non annaspare ogniqualvolta si ferma un calciatore.

In particolare, il recente forfait di Dusan Vlahovic costringe la Vecchia Signora a insistere per riempire quella casella offensiva al momento ancora orfana del sostituto naturale del serbo, Arek Milik.

Juventus, occhi su Evan Ferguson: testa a testa col West Ham

Potrebbe provenire da Londra il nuovo rinforzo bianconero? Nelle ultime ore salgono le quotazioni del classe 2004 Evan Ferguson, promettente centravanti in forza al Brighton che ha dimostrato ottime cose da inizio stagione. La Juventus potrebbe permettergli di avere molto più minutaggio rispetto a quello che sta avendo con Hurzeler: se con Roberto De Zerbi aveva avuto molte più chance dal primo minuto, con l’allenatore tedesco esse si stanno riducendo al minimo (ad oggi ha giocato soltanto 269 minuti tra tutte le competizioni).

La Vecchia Signora potrebbe almeno provare ad entrare nella corsa che porta al ragazzo: al momento infatti, come riporta CaughtOffside, pare sia il West Ham ad essere in vantaggio. Gli Hammers potrebbero soddisfare la voglia di cambiamento di Ferguson e concedergli una maglia da titolare sin da subito.

Occorre vedere tuttavia su quali presupposti potrebbe basarsi questa trattativa: il Brighton lo valuta ben 60 milioni di sterline ma sarebbe disposto a cederlo in prestito a gennaio fino a giugno. Le discussioni sono ancora aperte tra le parti.

La Juventus intanto osserva l’evoluzione della cosa dalla distanza, consapevole della difficoltà della trattativa e della concorrenza di un club come quello londinese.