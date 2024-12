Theo Hernandez ai saluti col Milan: tifosi distrutti

Sembra essere sempre più lontano da Milanello il futuro di Theo Hernandez con l’esterno della nazionale francese che sarebbe finito nel mirino di una big europea.

Theo Hernandez potrebbe salutare il Milan dopo sei anni con la maglia rossonera. Quello in corso, infatti, potrebbe essere l’ultimo campionato del terzino a Milanello.

L’esterno classe 1997 è diventato nel tempo una bandiera del Milan diventando uno dei migliori terzini sinistri del mondo in grado sia di difendere che di attaccare. L’esterno francese, però, potrebbe essere giunto al termine del suo ciclo in rossonero con la questione contratto che tiene banco ormai da diverso tempo. La scadenza nel giugno del 2026 impone al Milan di risolvere la problematica legata al rinnovo in breve tempo per non ritrovarsi poi a doverlo cedere durante la prossima estate per non rischiare poi di perderlo a zero dopo un anno.

Calciomercato, Theo Hernandez può salutare: il Milan fa cassa

Stando a quanto affermato da Todofichajes.com, il Bayern Monaco sarebbe deciso a presentare un’offerta da circa 60 milioni di euro al Milan per assicurarsi il cartellino di Theo Hernandez. L’esterno francese piace molto ai bavaresi che, con ogni probabilità, dovranno fare a meno di Alphonso Davies al termine del campionato in corso.

L’inizio di stagione di Theo Hernandez con la maglia del Milan non è stato di certo dei migliori con il francese che ha alternato prestazioni positive ad altre tutt’altro che sufficienti. L’esterno francese, in alcune occasioni, è stato lasciato in panchina da Paulo Fonseca che ha deciso di stimolare sia il terzino che Rafael Leao decidendo in alcuni casi di lasciarli fuori dal terreno di gioco. A mettere sempre più in dubbio il suo futuro poi c’è il contratto in scadenza nel giugno del 2026.

Se non dovesse giungere il rinnovo del contratto entro la fine della stagione, il Milan con ogni probabilità cederà il suo terzino sinistro per fare cassa e non rischiare di perderlo poi a costo zero come accaduto con Donnarumma, Kessié e Calhanoglu negli anni passati. La cifra giusta per l’addio del terzino francese potrebbe essere di circa 60 milioni di euro.

Nel caso in cui il Milan si dovesse trovare a dover salutare Theo Hernandez ad un anno dalla scadenza del contratto l’unica speranza dei rossoneri di ottenere una somma più alta di 60 milioni è che si possa scatenare un’asta per l’ex Real Madrid. Proprio le merengues (da tempo su Alphonso Davies) e il Manchester United, sono interessati al giocatore del Milan e osservano la situazione.