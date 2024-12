Dalla Juve al Milan: lo riportano subito in Italia

Dalla Juventus al Milan, l’interesse nei confronti dell’ex conoscenza del campionato italiano si sta spostando nelle ultime ore

Una cosa è pressapoco certa: sia Milan che Juventus interverranno sul mercato di gennaio per colmare quei vuoti formatisi negli ultimi mesi. Se i bianconeri devono praticamente compiere una rivoluzione visti i numerosi infortuni, i rossoneri invece devono soltanto puntellare con qualche nome alcuni reparti.

Entrambe le dirigenze sono al lavoro per permettere alle rispettive guide tecniche di non aver problemi in panchina. Un nome in particolare, già noto alle cronache sportive italiane, potrebbe ora finire sul taccuino di Furlani e Moncada dopo essere stato per mesi su quello di Giuntoli. Stiamo facendo riferimento a Jakub Kiwior, che a Londra sponda Arsenal sta facendo fatica a imporsi nell’undici titolare di Mikel Arteta.

Il profilo del polacco, giovane ed esperto delle dinamiche calcistiche italiane, potrebbe far molto comodo a Fonseca per via della sua duttilità.

Kiwior irrompe sul mercato: Milan pensa al colpaccio

Il polacco non ha mai trovato spazio sebbene sia un calciatore dei Gunners dal mercato invernale di due anni fa: in quel frangente convinse i dirigenti degli inglesi per via di una prima parte di stagione allo Spezia veramente sorprendente. Malgrado l’entusiasmo nell’approdare in Premier League, il nazionale polacco ha fatto fatica ad essere visto da Arteta: il minutaggio da quando veste la maglia dei cannonieri parla da solo (quest’anno, tra tutte le competizioni, ha messo a referto 10 presenze, 374 minuti totali).

Per via del suo scarso utilizzo e della concorrenza elevatissima, Arteta potrebbe dare l’ok alla cessione, non a titolo definitivo come vorrebbe il club ma in prestito con diritto di riscatto. Il prezzo di cartellino si aggira attorno ai 40-45 milioni di euro, una cifra proibita per i club italiani, Milan compreso.

I Gunners quindi potrebbero andare incontro a parecchi club interessati al 24enne aprendo appunto la possibilità del prestito: tra i club interessati, il Milan sarebbe uno dei più intenzionati per la voglia che ha di potenziare il reparto difensivo.

L’operazione, non facile sulla carta, potrebbe a questo punto sbloccarsi dopo lunghe sessioni e discussioni. L’intenzione da parte del Diavolo però è tutta per concludere la questione in poco tempo nonostante appunto la concorrenza che – come riporta il portale CaughtOffside – annovera tra le altre anche Siviglia e Napoli.