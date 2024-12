Dalla Juve alla Roma: nuovo bomber dalla B

Niente da fare per la Juve, Cristiano Giuntoli dovrà farsene una ragione: il bomber non arriverà in bianconero ma andrà alla Roma! Colpo dalla serie B

La Roma è precipitata in classifica, contro ogni immaginazione possibile ad inizio campionato. I giallorossi stazionano in piena zona salvezza, insieme a tutti gli altri club impelagati nella lotta. La sfida contro il Lecce di sabato sera assume contorni assurdi, uno scontro diretto in piena regola con una squadra che ha gli stessi punti dei capitolini.

Claudio Ranieri, chiamato a risollevare le sorti della sua Roma, ha mostrato progressi ma poco ha potuto contro squadre più forti tecnicamente come Napoli e Atalanta. Il vero campionato inizierà adesso, ma è chiaro che questa rosa urga di rinforzi immediati, a partire da gennaio.

Altro che Juve, arriva alla Roma: colpo giallorosso dalla B!

Si cerca prima di tutto un vice-Dovbyk, considerando come Shomorudov fin qui non ha per nulla convinto. Si andrà alla caccia di un nuovo attaccante, ma è chiaro che gli acquisti dovranno arrivare da ogni zona del campo.

Tra i calciatori individuati ci sarebbe Matteo Brunori. Il bomber e capitano del Palermo, non sta attraversando una grande stagione con i rosanero. Tutt’altro. La gestione di Dionisi l’ha relegato ai margini della rosa ed è scontato che a gennaio il classe ’94 cercherà una nuova destinazione. Non sarà ancora in serie B ma, con ogni probabilità, si tratterà di un up grade, con diversi club di massima serie sulle sue tracce.

In passato era stato anche alla Juve, ora sembra che sul giocatore sia finita con prepotenza la Roma. È inserito tra le punte cercate dai giallorossi, è sulla lista di Ghisolfi e dei Friedkin. Probabilmente non è la prima scelta ma si tratta di un giocatore low cost e quindi più alla portata. Brunori sarebbe alla prima vera esperienza in un club di serie A, in quanto con i bianconeri ha collezionato presenze solo nell’Under 23 mentre con il Parma non ha mai fatto il debutto in prima squadra.