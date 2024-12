Game over Giuntoli: nuovo DS già scelto

Avventura non fortunatissima per Cristiano Giuntoli che a fine campionato potrebbe salutare la Juventus: ecco chi lo sostituirebbe.

Quando dicembre è ormai arrivato, per la Juventus è giunto il momento di fare le sue prime considerazioni in vista del futuro. Tra i tanti nomi messi alla berlina non manca di certo quello di Cristiano Giuntoli, direttore sportivo dal quale ci si attende tanto ma che al momento sta un po’ deludendo le aspettative. In estate ha avuto a disposizione un budget certamente importante ma attualmente gli investimenti non sembra stiano fruttando.

L’ultima vittoria è arrivata un mese fa, era il 9 novembre, per la Juve che non riesce a vincere una partita dal derby di Torino. Bottino magro, dunque, per la compagine allenata da Thiago Motta che appena qualche settimana fa ha portato alla Continassa giocatori di livello internazionale. Teun Koopmainers, arrivato per 50 milioni, Douglas Luiz, costato altrettanto, e Kephren Thuram, che è invece stato pagato 20 milioni, sono solo alcuni dei nomi che ci si aspettava trascinassero la Juve già dalle prime giornate.

Invece la compagine bianconera si trova lontano dalla vetta e in piena rincorsa per confermare il proprio posto in Champions League. Un ruolino di marcia non proprio da oltre 150 milioni per il club che, tra le proprie valutazioni, starebbe anche pensando ad un eventuale sostituzione del direttore sportivo. Se Giuntoli va via c’è già il nome del sostituto.

Juventus, fallimento Giuntoli: si cerca un nuovo direttore sportivo

Giuntoli doveva essere l’uomo della rinascita e insieme a Motta avrebbe dovuto trascinare la Juve verso le primissime posizione. Purtroppo per il club le cose non stanno andando come previsto, colpa anche degli infortuni, e quando è così nessuno può stare tranquillo del proprio posto. E siccome il calcio è spietato e non aspetta nessuno, o quasi, ecco che la Juve e il suo DS potrebbero separarsi a fine stagione. Il sostituto arriverebbe dall’Atletico Madrid.

Secondo la stampa internazionale, in caso di separazione la Juve farà una chiamata ad Andrea Berta. Direttore sportivo alla corte di Diego Simeone che ha scelto di abbracciare il progetto dei Colchoneros a partire dal 2017. Avventura spagnola per il cinquantaduenne bresciano che si è però formato in Italia tra Parma e Genoa.

Insomma, al termine della stagione manca ancora molto e la Juve spera di risalire. L’obiettivo minimo del club è raggiungere la Champions League e questo significa finire la Serie A piazzandosi nei primi quattro posti. Se questo non dovesse accadere, la società bianconera potrebbe optare per nuovi ribaltoni.