“Operazione praticamente fatta”: è il primo colpo del Milan

Rossoneri con la testa sul campo e sul prossimo calciomercato invernale: il primo colpo potrebbe parlare italiano, Ibrahimovic e Furlani al lavoro

Il Milan riflette tanto sui problemi di campo quanto su quelli extra-campo, in particolare Moncada, Ibrahimovic e Furlani sono continuamente a lavoro per i prossimi obiettivi a medio e lungo termine. I rossoneri desiderano rafforzarsi soprattutto a centrocampo, dove in queste prime quattordici partite di campionato ha brillato il profilo di Rejinders.

Ma al momento manca una pedina, quella di Ismael Bennacer, il cui rientro in campo è oramai alle porte. Malgrado il Diavolo riponga ancora fiducia nell’algerino, in questo momento non ancora utilizzato da Fonseca, al contempo sta pensando anche al futuro, a quando probabilmente lascerà Milano e l’Italia per altri lidi.

La società rossonera deve prepararsi a qualsiasi situazione: in caso di addio anticipato da parte del centrocampista (il cui contratto scadrà tra tre anni), il Diavolo cercherà di arrivare al sogno Samuele Ricci, perno del Torino di Valoti e uno dei migliori centrocampisti italiani per rendimento.

Milan, occhi su Samuele Ricci: l’indiscrezione di Ravezzani

Il Milan ha un urgente bisogno di colmare una serie di vuoti a centrocampo e l’inserimento a gennaio di Ricci potrebbe regalare a Fonseca quel jolly di cui ha bisogno per effettuare il tanto agognato salto di qualità tecnico. Secondo Fabio Ravezzani, noto giornalista sportivo, “l’interessamento del Milan per Ricci è molto concreto“, a tal punto che i granata avrebbero già scelto il suo sostituto (ovvero Prati del Cagliari, sempre secondo Ravezzani)

Ricci, per dinamismo ed esperienza, sarebbe il profilo perfetto per il prossimo futuro: l’uomo a cui concedere le mani del centrocampo assieme al sopracitato Rejnders e all’ottimo Fofana, tra i migliori per rendimento. Arrivare all’azzurro non sarà facile, Urbano Cairo chiederà come al solito la massima cifra possibile: secondo alcune indiscrezioni, almeno 30 milioni di euro, trattabili, come dimostrano le recenti cessioni pattuite dal patron granata.

Il Milan avrebbe intenzione di fare sul serio: le ultime prove del ragazzo ex Empoli tra Torino e Nazionale italiana hanno convinto tutti i membri della dirigenza a spendere un budget importante. Ibrahimovic e Furlani sono dunque sempre più intenzionati a ultimare questa operazione sulla carta molto importante e destinata a far parlare di se. Prossime ore decisive anche per capire eventuali dettagli dell’affare.