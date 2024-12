Dalla Roma alla Juve: ecco il nuovo bomber

La Juventus continua a riflettere in vista del mercato invernale. Nel mirino di Giuntoli c’è un nuovo attaccante, apprezzato anche dalla Roma.

Il budget a disposizione (in assenza di cessioni) sarà ridotto e verrà utilizzato soprattutto per colmare le lacune del reparto difensivo, rimasto orfano di Gleison Bremer e Juan Cabal. La Juventus, in ogni caso, un tentativo per portare a Torino anche un attaccante lo farà di certo. Nel mirino ora è finito un centravanti dal passato glorioso, in procinto di cambiare squadra. Per ingaggiarlo, però, la Vecchia Signora dovrà riuscire a battere la concorrenza della Roma.

Il nome, stando a quanto rivelato da Alessio Manieri sul canale Twitch di ‘AsRomaLive.it’, è quello di Alexandre Lacazette attualmente in forza al Lione. Il 33enne ha disputato una prima parte di stagione da sogno, mettendo a referto 8 reti e 2 assist in 16 apparizioni complessive tra Ligue 1 (12) ed Europa League (4). Un ottimo bottino, che lo ha fatto finire nei radar dei bianconeri e dei giallorossi. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli si è iscritto alla corsa, alla luce dei problemi fisici subiti da Dusan Vlahovic nelle ultime settimane e dagli incerti tempi di recupero di Arek Milik.

Lacazette, in tal senso, viene reputato un acquisto funzionale alle necessità. Si tratta, infatti, di un giocatore esperto, abituato a disputare gare di alto livello. Inoltre, non pretenderebbe di giocare titolare. Un mix di caratteristiche molto gradite al manager che, a breve, proverà a farsi avanti così da posizionarsi in pole position. Alla finestra si sono piazzati pure i capitolini, preoccupati dalle prolungate crisi vissute da Artem Dovbyk e da Eldor Shomurodov.

Mercato Juventus, nuovo obiettivo: anche la Roma in corsa

L’ucraino (costato 30 milioni ad agosto) è a secco da 5 gare mentre l’uzbeko ha siglato appena un gol in 11 presenze. Troppo poco, per una squadra che mira a risollevarsi e a raggiungere un posto al sole. Da qui l’idea del Ds Florent Ghisolfi di prevedere un colpo teso a rafforzare il reparto offensivo di Claudio Ranieri. Lacazette, dal canto suo, attende di ricevere proposto. Il contratto che lo lega ai transalpini (alle prese con debiti superiori ai 500 milioni e costretti pertanto a vendere) scade il 30 giugno 2025 ed il rinnovo non rientra nei piani delle parti coinvolte.

Il divorzio può quindi andare in scena a gennaio, a costi relativamente contenuti. La Juve ci pensa, la Roma idem. Il guanto di sfida sta per essere lanciato. Lacazette si prepara a sbarcare, per la prima volta in carriera, in Serie A.