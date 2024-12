Gasperini lascia l’Atalanta: destinazione già scelta

Niente più Atalanta nel futuro di Gian Piero Gasperini: la carriera del tecnico è giunta ad una svolta clamorosa.

Giusto qualche mese fa Gian Piero Gasperini sembrava destinato a sedersi sulla panchina del Napoli. I partenopei avevano da poco vinto lo scudetto ed erano alla ricerca di un nuovo tecnico con il quale dare continuità al grande lavoro svolto da Luciano Spalletti. Alla fine, però, gli azzurri hanno preferito fare altre scelte e il tecnico di Grugliasco, nella provincia di Torino, è rimasto a bordo della Dea.

Una fortuna per entrambe le parti, non di certo per il Napoli che ha vissuto una stagione fatta prevalentemente di bassi, che al termine dei giochi si sono ritrovate a vincere niente meno che l’Europa League. Fino a qualche anno fa sembrava impensabile, oggi invece è realtà: la Dea è riuscita a vincere un trofeo internazionale.

E ora, come se non bastasse, punta anche allo scudetto. Insomma, il Gasp non è di certo un allenatore banale e in giro c’è chi non vede l’ora di vederlo in un’altra veste. C’è un ruolo che secondo gli esperti sarebbe perfetto per il tecnico nerazzurro.

Atalanta, Gasperini ai saluti: futuro già deciso

Quando è arrivato a Bergamo, nell’estate del 2016, Gasperini era un tecnico in cerca di conferme. Prima aveva fatto molto bene con il Genoa ma aveva fallito l’appuntamento più importante quando venne scelte dall’Inter. Questo non lo ha demoralizzato e lo ha portato ad essere uno degli allenatori più stimati dell’era contemporanea, per questo motivo qualcuno vorrebbe consegnargli le chiavi di Coverciano.

Si tratta di una suggestione in piena regola ma diversi addetti ai lavori sarebbero felici di se il calcio italiano potesse ripartire da lui. Per qualcuno sarebbe perfetto come commissario tecnico della Nazionale, per il posto Spalletti, mentre altre lo vedrebbe meglio come coordinatore. D’altronde alla guida della Dea oltre a rifornire l’Italia ha anche regalato al calcio nostrano dei giovani assolutamente interessanti.

Un nome su tutti? Quello di Giorgio Scalvini. Ma insieme a lui ce ne sono tanti altri. In poche parole, se Gasp riuscisse a fare con l’Italia quello che ha fatto per la Dea, il movimento calcistico italiano potrebbe forse tornare ai suoi antichi splendori. Per ora rimane un’ipotesi, anche perché l’obiettivo numero uno del tecnico è quello di portare l’Atalanta sulla vetta più alta d’Italia. Poi si vedrà.