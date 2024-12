Il Barça è arrivato tardi: firma subito con il Milan

Colpo di mercato in vista per il Milan che è deciso a battere la concorrenza del Barcellona per assicurarsi uno dei migliori centrocampisti in Europa.

Il calciomercato non dorme mai e, anche se manca ancora quasi un mese all’apertura ufficiale delle trattative, è un argomento sempre vivo.

Tra rinnovi di contratto, possibili cessioni e acquisti, il Milan è costantemente al lavoro per provare a rinforzare la propria rosa in vista della seconda parte di campionato e non solo. Il club meneghino deve però guardarsi da quelli che sono gli assalti delle big europee per i migliori giocatori della rosa a disposizione di Paulo Fonseca con un centrocampista che nelle ultime settimane è finito sul taccuino di tutte le grandi d’Europa, in particolare il Barcellona.

Colpo del Milan, battuta la concorrenza del Barcellona

Il Milan è pronto a chiudere il rinnovo di Tijjani Reijnders per blindare quello che in questa prima parte di stagione è il miglior calciatore a disposizione di Paulo Fonseca. Una firma che potrebbe legare il calciatore ai rossoneri fino al 2030 andando a respingere gli assalti del Barcellona, fortemente interessato al classe 1998 per volere di Flick.

La prima, magica, parte di stagione di Reijnders ha attirato l’attenzione di tutte le big europee nei suoi confronti in sede di mercato. Il centrocampista olandese ha già segnato in tutte le competizioni che sta disputando il Milan mettendo a segno sette reti. Perno fondamentale della squadra di Paulo Fonseca, viene valutato circa 60 milioni di euro.

I rossoneri non hanno nessuna intenzione di perdere il giocatore per il quale è pronto un rinnovo di contratto da firmare all’inizio del nuovo anno. L’intenzione del club meneghino è quello di blindare l’ex giocatore dell’AZ Alkmaar fino al giugno del 2030 con un importante aumento dell’ingaggio per convincerlo a restare a Milanello. Reijnders, dal canto suo, appare intenzionato a proseguire la sua avventura con la maglia del Milan respingendo le offerte provenienti dalle altre big.

Nulla da fare, quindi, per il Barcellona con Flick che dovrà guardare altrove per andare a sistemare il proprio centrocampo. I catalani potrebbero però bussare nuovamente alla porta del Milan per un altro giocatore. Rafael Leao sembra essere sempre un nome caldo per quello che riguarda il mercato degli spagnoli, sempre alla ricerca di una punta esterna da regalare al tecnico tedesco. Un affare difficile, quasi impossibile, che si concluda a gennaio ma che potrebbe avere la sua chiusura positiva in vista della prossima estate.