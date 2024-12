La Juve fa festa davvero: 15 milioni per Arthur

La Juventus può piazzare Arhur Melo per una cifra davvero importante: sul piatto ci sono 15 milioni di euro per il centrocampista brasiliano

Il giocatore, dopo il prestito alla Fiorentina, è finito ai margini della rosa bianconera. Tutto può cambiare nel mercato di gennaio, con una destinazione che può far felice tutte le parti. Giuntoli spera di chiudere a breve.

Alla Fiorentina Arthur se lo ricordano bene, visto che la scorsa stagione fu uno dei protagonisti più positivi della cavalcata di Vincenzo Italiano in Conference League. Purtroppo contro l’Olympiakos non arrivò la soddisfazione più grande, ma il brasiliano ex Barcellona diede un ottimo contributo, anche in campionato. Un giocatore utile se messo nel contesto giusto, quello che non è mai stato la Continassa per lui. Di allenatori alla Juventus ne ha incontrati diversi, ma alla fine nessuno è riuscito a valorizzarlo.

Anche con il connazionale Thiago Motta, Arthur Melo è finito ai margini, praticamente fuori rosa e fuori ogni coinvolgimento tecnico. Il suo futuro non è a Torino e Giuntoli sta cercando di piazzarlo anche per risparmiare i 5 milioni di euro netti che pesano sul bilancio bianconero. Qualcosa si potrebbe muovere in vista di gennaio, con due club della Liga spagnola che stanno provando ad ingaggiarlo.

Arthur via a gennaio: su di lui due club della Liga

Arthur proveniva dal Barcellona quando la Juve decise di acquistarlo, con uno scambio con Pjanic nell’estate del 2020. Pochissimo spazio a Torino e la sensazione che non si sia mai veramente ambientato. Ora un ritorno in Spagna, come riporta la stampa locale, può diventare realtà. A fare sul serio ci sono sia il Girona che il Real Betis.

La squadra catalana, che sta disputando per la prima volta nella sua storia la Champions League, potrebbe trarre vantaggio proprio dalla prestigiosa coppa europea per attrarre il giocatore. Dal canto suo, il Betis può giocarsi la carta Manuel Pellegrini, bravissimo a convincere e rivitalizzare giocatori di questo calibro (con Riquelme riuscì alla grande ai tempi del Villarreal).

Su Arthur ci sono anche altri due club che sembrano interessati e rispondono al nome di Benfica e Olympique Marsiglia, oltre allo stesso Como in Italia. Questa concorrenza potrebbe creare una piccola asta sul ragazzo, con la Juve che spera di raccogliere una cifra vicina ai 15 milioni di euro per il cartellino.