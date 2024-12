Lascia la Juventus a giugno: è finita dopo soli due anni

Contro ogni previsione è pronto a lasciare la Juventus a giugno dopo soli due anni in bianconero. La love story è già finita? Tifosi senza parole

La Juventus sta meditando grandi cambiamenti, dettati prima di tutto per i noti problemi di organico che sono emersi soprattutto dopo i vari infortuni arrivati nel corso dell’autunno. A gennaio dovrà intervenire in maniera pesante sul mercato, prendendo diversi giocatori come almeno un difensore e forse un vice-Vlahovic. Questi giorni senza impegni, quasi un unicum per i bianconeri quest’anno sono un toccasana per Thiago Motta che sta provando a recuperare più giocatori possibili.

Da Lecce al Bologna passeranno sei giorni pieni, senza gare. Non solo acquisti ma anche cessioni e addii. Alcuni arriveranno già alla riapertura delle trattative, probabilmente per far cassa e arrivare alle necessità. Potrebbe essere venduto almeno un centrocampista, il reparto più folto ad oggi. Tra i sacrificabili occhio ai nomi di Fagioli e Mbangula. Anche Danilo, scontento del suo impiego con Thiago Motta, potrebbe chiedere la rescissione e andar via con sei mesi d’anticipo. Poi ci sono quelli che lasceranno a giugno.

Juve, addio dopo soli due anni? Arriva l’annuncio

Qui la lista è più lunga e in essa rischia di esserci anche Dusan Vlahovic se non troverà il rinnovo con la Juve che ad oggi appare ancora lontano. C’è troppa distanza tra domanda e offerta. Si vedrà. Intanto la prossima estate potrebbe esserci anche un nuovo e sorprendente addio.

Non solo i giocatori. Anche dirigenti e allenatori lasciano quando non hanno più stimoli e considerano il loro ciclo concluso: è quello che potrebbe accadere addirittura a Cristiano Giuntoli. L’ex Napoli starebbe pensando di lasciare la Juve dopo soli due anni! L’annuncio, quasi improvviso e repentino, è arrivato da parte del giornalista e scrittore Graziano Carugo Campi.

“Non sono convinto che Giuntoli duri ancora molto. Per me a giugno fa il suo ultimo mercato in bianconero. Salvo trofei“, scrive il noto collega con un post (visibile qui) sul proprio profilo “X”. Dunque secondo Campi, se la Juve non vincerà un trofeo entro fine stagione, Giuntoli saluterà la prossima estate. Probabile che lo faccia, sempre stando a quanto scritto dal giornalista, dopo aver fatto la sua parte con il mercato estivo. Un addio che si consumerebbe verso settembre, insomma.

Cosa ci potrebbe essere dietro questa decisione? Giuntoli non ha legato in maniera convinta con la società e la piazza. Il primo anno è stato penalizzato dal non poter far mercato, mentre la scorsa estate, ha fatto sicuramente la sua parte ma in molti stanno iniziando a storcere il naso per alcuni acquisti che non stanno rendendo. I fasti di Napoli con tutti colpi utili alla causa sono lontani.