Via dal Napoli a parametro zero: Marotta affonda il colpo

Va via dal Napoli a parametro zero a fine stagione: Beppe Marotta è pronto ad affondare il colpo e portare così il top player all’Inter

Un Piotr Zielinski bis, dodici mesi dopo. Beppe Marotta è sicuramente conosciuto come uno dei più importanti dirigenti a saperci fare con i parametro zero. Spesso ha costruito intere squadre con colpi del genere. Sono stati la sua fortuna in carriera, resa grande proprio da questo tipo di operazione. L’attuale presidente dell’Inter sa come si fa. Avvicina un giocatore quando è in scadenza e brucia sul tempo la concorrenza.

Appena qualche mese fa è riuscito a portare all’Inter con questa modalità sia Zielinski sia Taremi. Considerando come la rosa di Simone Inzaghi non abbia subito grossi cambiamenti rispetto la scorsa stagione, anzi è quasi la stessa, si può dire che il mercato dell’Inter della scorsa estate sia stato fatto proprio con i parametri zero. Il dirigente ora guarda di nuovo in casa Napoli con una situazione che potrebbe riproporsi pari pari il prossimo giugno.

Lascia il Napoli, va all’Inter gratis? Marotta è pronto a bloccarlo

C’è uno dei titolarissimi dei partenopei, infatti, ad essere in scadenza di contratto a fine stagione. Fin qui non ha ancora trovato un accordo per il prolungamento del contratto e di questo passo non è detto che lo faccia. Il suo futuro non è ancora chiaro.

Alex Meret, sin da quando è approdato nel capoluogo partenopeo, non è mai stato ben visto dalla piazza. Né i tifosi né gli addetti ai lavori gli perdonano nulla, lo attendono al varco al primo errore per riempirlo di critiche. L’ex SPAL si è sempre fatto scivolare tutto addosso, rispondendo alla grande sul campo, nonostante un paio di infortuni gravi e il continuo dualismo con altri portieri come fu con Ospina all’inizio della sua avventura partenopea.

Il portiere della Nazionale probabilmente “paga” il non mettersi in mostra come altri, l’essere prima di tutto un anti-divo, molto introverso e riservato. Qualità che non sono sempre un pregio nel calcio di oggi. Ad ogni modo l’estremo difensore resta uno dei top player del Napoli di Conte ma a giugno, senza un rinnovo, può cambiare aria.

Beppe Marotta studia la mossa e sarebbe pronto ad affondare il colpo, monitorando la situazione. Occhio comunque alla concorrenza: su di lui non c’è solo l’Inter ma anche il Manchester United. Lo ha riferito il giornalista Florian Plettenberg sul proprio profilo “X”. Il noto collega di Sky Deutschland fa sapere come il giocatore piaccia ad entrambi i club.