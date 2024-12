Bove potrebbe non giocare più a calcio: l’esito degli esami è preoccupante

Anche se il peggio è alle spalle la paura non è ancora del tutto scomparsa per Edoardo Bove, nuovi esami preoccupano il calciatore.

Nemmeno venti minuti è durata la sfida tra Fiorentina e Inter della settimana scorsa, la paura ha preso il sopravvento quando Edoardo Bove ha perso i sensi e si è accasciato a terra. A quel punto l’unico scenario possibile era l’interruzione del match, triplice fischio e sfida dell’Artemio Franchi che verrà recuperata in data ancora da stabilire.

Il dramma oggi sembra alle spalle ma la carriera del centrocampista viola è a forte rischio. Tempestivo l’intervento dei medici che lo hanno prima caricato in ambulanza, dove hanno svolto tutte le manovre del caso, per poi trasportarlo all’ospedale più vicino. Lì Bove è stato portato d’urgenza in rianimazione. Poco dopo lo shock, l’ex Roma si è ripreso e ha voluto mandare a tutti un messaggio di speranza.

Bellissima la replica del popolo fiorentino che in occasione del match di Coppa Italia ha dedicato al proprio calciatore uno striscione molto speciale. Ora tifosi, familiari e anche lo stesso calciatore, non possono che continuare a portare pazienza con la speranza di lasciarsi tutto alle spalle il prima possibile. Il giovane centrocampista, dal proprio canto, spera di poter tornare presto a giocare.

Bove, l’esito degli esami: ecco come sta il centrocampista della Fiorentina

Peccato che per il rientro in campo ci vorrà ancora un po’ e che probabilmente non potrà farlo in Italia, un po’ come è successo all’ex nerazzurro Christian Eriksen. Al momento, però, è necessario aspettare ulteriori diagnosi prima di poter ottenere un quadro più approfondito sulla condizione clinica. Stando a quanto emerge circa le ultime sul giocatore, prima di capire come sta realmente bisognerà aspettare ancora due o tre mesi.

La cosa certa è che Bove ha da poco fatto i conti con una lesione del ventricolo sinistro e che questo potrebbe avere delle serie conseguenze sulla sua salute e anche sulla sua carriera. Nelle prossime settimane i medici valuteranno se è il caso di inserire un defibrillatore sottocutaneo, se così sarà Bove dovrà dire addio ai sogni di gloria italiani. In Italia non è infatti possibile svolgere attività fisiche di un certo tipo se si riversa in determinate condizioni.

E qui si torna al precedente Eriksen. Il danese ha avuto un problema simile al suo e se l’è cavata con l’istallazione di un defibrillatore interno. Questo però gli ha precluso la possibilità di giocate in Italia ma non all’estero, dopo essersi ristabilito è infatti tornato in Premier League e lì ha ripreso in mano la sua carriera come dopo un qualsiasi altro infortunio. La buona notizia per Bove è dunque che il campo lo aspetta, bisognerà solo capire in quale campionato potrà tornare protagonista.