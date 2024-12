Dall’Inter al Napoli: il colpo è certificato

Dall’esterno sono certi, Napoli e Inter lottano per arrivare al talento brasiliano: la situazione

Nel bel mezzo degli impegni di campionato e coppa, è sempre utile parlare di calciomercato. I club nostrani sono sempre attenti a tutte le possibilità di mercato, in special modo in preparazione della prossima finestra invernale che tanto potrà dare in termini tecnici.

E tra le squadre impegnate sin da subito a dare una accelerata al mercato, figurano Inter e Napoli, rispettivamente terza e prima in classifica. L’ottimo momento di forma di entrambe spinge i rispettivi dirigenti a far bene e a trovare dal mercato estero quel calciatore da accorpare in rosa per far sorridere Inzaghi e Conte.

Nelle ultime ore, un profilo proveniente dalla Major League Soccer, la Serie A statunitense, sembra finito prepotentemente sulle liste dei desideri di Manna e Ausilio. Ecco di chi stiamo parlando.

Inter e Napoli, il profilo di Gabriel Pec stuzzica le italiane

Dall’estero sono certi e menzionano le due big italiane quando parlano del talento di Gabriel Pec, brasiliano di 23 anni che sta impressionando per qualità e quantità in terra americana. Gioca nei Los Angeles Galaxy e possiede caratteristiche molto importanti: agisce come ala e ha nel sangue il gol di bella fattura. È un calciatore che gli osservatori ritengono già adatto per il grande salto verso il Vecchio Continente.

Inter e Napoli monitorano la situazione tenendo presente che stiamo parlando di un profilo che piace ad altri top club europei. Secondo quanto riporta CaughtOffside, azzurri e partenopei, per mettere le meni sull’ala carioca, dovrebbero superare le corti di Arsenal, Liverpool, Newcastle e Atletico Madrid. Il media, tuttavia, riferisce che al momento sono Reds e Gunners a sfidarsi per tesserare il 23 enne.

Gabriel Pec guarda con fiducia al futuro ed è sicuro di possedere tutte le qualità per far bene anche in Europa, in campionati molto più competitivi rispetto alla Major League Soccer. L’anno scorso ha messo a referto un bottino niente male per un’ala: 16 reti, 13 assist in 33 partite giocate tra coppa e campionato. Insomma, parliamo sicuramente di un calciatore con una media realizzativa importante e destinata ad aumentare nel corso degli anni.

Napoli e Inter monitorano la situazione, consci del fatto che non sarà affatto una passeggiata strappare il promettente 23enne alla concorrenza. Vedremo se le due squadre italiane si faranno valere in sede di mercato.