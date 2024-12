Dall’Inter alla Juve: accordo per Salah

La vicenda di mercato più recente riguarda Mohamed Salah, l’attaccante egiziano ex Roma che fa gola a molti club europei.

In Europa la squadra del momento è senza dubbio il Liverpool. La formazione inglese infatti sta dominando in lungo e in largo nelle competizioni in cui è presente. Prima in classifica in Premier League, con diversi punti di distacco dalle inseguitrici. Idem nel maxi-girone di Champions League, con i Reds a punteggio pieno.

Uno dei punti di riferimento della squadra in rosso è ancora oggi Mohamed Salah. L’attaccante egiziano, uno dei calciatori più forti della Premier, che continua a segnare come un ossesso. Eppure la scorsa estate Salah è stato ad un passo dall’addio, visto che il classe ’92 era stato tentato dalle offerte in arrivo dall’Arabia Saudita.

Il problema vero potrebbe però giungere in vista della prossima stagione. Infatti il numero 11 dei Reds va in scadenza di contratto a giugno 2025. Inizialmente sembrava ormai destinato all’addio, poco motivato a restare dopo i deludenti risultati tra campionato e coppe dela squadra. Ma le cose starebbero cambiando, almeno secondo i tabloid britannici.

Niente ritorno in Serie A: Salah ha scelto il suo futuro

Sulle tracce di Salah, oltre ai club arabi, si erano mossi anche alcuni club italiani. Inter e Juventus in particolare hanno sperato di inserirsi nella situazione e convincere l’egiziano a tornare in Serie A, dove ha lasciato ottimi ricordi grazie alle esperienze top con le maglie di Fiorentina e Roma, quando non era ancora considerato un top player.

Inter e Juventus hanno tentato qualche approccio informale con gli agenti di Salah, puntando sulla sua prossima scadenza di contratto e sognando un colapccio a costo zero. Ma la situazione è ben diversa del previsto: infatti secondo Team Talk, la possibilità è quella del rinnovo di contratto con il Liverpool.

Salah infatti ha cambiato ultimamente il suo umore all’interno del Liverpool. Dopo le incomprensioni con Jurgen Klopp dello scorso anno ha trovato l’armonia con Arne Slot, il neo allenatore olandese che ha rilanciato le ambizioni dei Reds con un gioco molto offensivo e ben strutturato, dando nuove motivazionia anche al suo bomber nordafricano.

Dunque l’opzione più probabile per Salah in questo momento è quella della permanenza ad Anfield Road. Si parla di un rinnovo entro fine stagione per altri due anni, fino al 2027, così da cercare nuovi trionfi con la maglia rossa prima di chiudere la carriera in territori più esotici.