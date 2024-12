Inter, tre mesi di stop: arriva il rinforzo immediato

Inter, arriva la brutta tegola per Simone Inzaghi: sarà costretto a tre mesi di stop, la decisione inevitabile in Viale della Liberazione

L’Inter tornerà in campo nel week end di fatto dopo 10 giorni di inattività: com’è noto, infatti, la gara del Franchi è stata interrotta dopo poco più di un quarto d’ora a causa del malore occorso a Bove. Non c’erano naturalmente le condizioni per poter proseguire il match, con il big match che verrà recuperato probabilmente non prima del mese di febbraio.

E così, se da un lato i nerazzurri si ritroveranno decisamente riposati per la gara contro il Parma venerdì pomeriggio, dall’altro forse dovranno togliersi un po’ di ruggine dai muscoli. Di certo c’è che un po’ di riposo avrà fatto solo piacere a Lautaro e compagni, considerato il tour de force fin qui svolto ed i prossimi impegni che attendono la squadra.

Non solo Serie A e Champions League, ma anche Coppa Italia e con l’arrivo dell’anno nuovo anche la Supercoppa italiana in Arabia Saudita. Insomma, ce n’è davvero per tuti i gusti e soprattutto anche per utilizzare l’intera rosa a disposizione.

Inter, ecco il rinforzo: la decisione di Inzaghi

Inzaghi è pronto a ruotare i calciatori a disposizione, con un turn over quasi scientifico che nelle idee del tecnico deve portare tutti sullo stesso livello di forma. Nel frattempo si augura di non dover perdere altri calciatori per infortunio. La tegola riguardante Pavard, infatti, è stata mal digerita dall’allenatore. Il difensore francese, finito ko in Champions League contro il Lipsia, ne avrà ancora per qualche settimana.

L’obiettivo è infatti tornare a disposizione per l’ultima gara dell’anno o, al massimo, per la sfida di Supercoppa italiana ad inizio 2025. Tempi di recupero più lunghi, invece, per un altro infortunato della rosa: ci riferiamo a Raffaele Di Gennaro, il terzo portiere della rosa nerazzurra che la scorsa settimana in allenamento si è procurato un problema legamentoso al dito.

L’estremo difensore è finito sotto i ferri e dovrà ora osservare un periodo di recupero lungo, con rientro stimato a marzo. Tre mesi di assenza ma, stando a quanto afferma Calciomercato.it, questo non cambia i piani dei nerazzurri. L’Inter, infatti, non tornerà sul mercato alla ricerca di altri portieri ma, anzi, promuoverà in prima squadra Calligaris, il portiere della Primavera già convocato per la trasferta di Firenze.

Proseguono, invece, con il lavoro personalizzato Acerbi e Carlos Augusto: i due difensori difficilmente saranno a disposizione per il Parma ma puntano a tornare quanto prima.