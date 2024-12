Juve d’anticipo: ecco Osimhen

Cambia completamente il futuro di uno degli attaccanti più forti in circolazione: può succedere già a gennaio, Juve alla finestra.

La Juventus è alla ricerca da tempo di un nuovo attaccante. Non perché Thiago Motta e compagnia non si fidino più di Dusan Vlahovic, nonostante le prestazioni parecchio altalenanti del classe 2000. Bensì perché in rosa sono davvero poche le alternative offensive di livello per la formazione bianconera, che troppo spesso si è ritrovata a dover schierare ‘finti centravanti’ per sopperire a tale mancanza.

Vlahovic ha i suoi chiari di luna, mentre il suo alter-ego offensivo Arkadiusz Milik è spesso vittima di infortuni e non gioca una gara ufficiale con la maglia bianconera dal 25 maggio scorso. Insomma, necessità primaria per la Juventus già nel mercato di gennaio. Una delle voci che ha maggiormente esaltato i tifosi bianconeri nelle ultime settimane riguarda un colpaccio invernale a cui si starebbe pensando.

Ovvero riportare Victor Osimhen in Serie A. Un acquisto davvero top, che riguarda uno dei centravanti di maggior spessore e senso del gol in Europa. Mandato in prestito dal Napoli al Galatasaray la scorsa estate, il nigeriano sogna di tornare nel calcio che conta, anche se non sarà facile strappare il suo sì a metà campionato.

Osimhen, tentazioni di gennaio: il club fa sul serio

La Juventus però, oltre alle difficoltà oggettive nel convincere sia il Napoli che il Galatasaray ad impostare una trattativa a gennaio prossimo, deve guardarsi pure dalla concorrenza estera. Infatti, secondo ciò che riporta Rmc Sport, un top club europeo starebbe facendo importanti passi in avanti già in queste settimane per convincere Osimhen a sposare la propria causa.

Stiamo parlando del Paris St. Germain, la squadra capolista in Francia che aveva già sondato il terreno per l’attaccante di proprietà Napoli la scorsa estate, senza però affondare il colpo. Pare che Luis Enrique, tecnico dei parigini, abbia cambiato idea su Osimhen e che ora lo consideri la priorità per rinforzare la squadra nella sessione invernale.

Daniel Riolo, editorialista di Rmc, ha parlato di una trattativa che potrà entrare nel vivo a breve: “Luis Enrique si è reso conto di aver sbagliato valutazione su Osimhen. Il suo prezzo ora è molto più basso rispetto all’estate scorsa“. Dunque a condizioni differenti il PSG potrebbe tornare con forza sul numero 9 ex Napoli e oggi leader dell’attacco del Gala.

Osimhen ha segnato 9 reti finora nella sua esperienza turca. La squadra di Istanbul non si priverebbe mai del suo talento, visto anche l’infortunio recente di Mauro Icardi. Ma il richiamo e il denaro del PSG potrebbe fare la differenza.