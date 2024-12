Lookman al posto di Leao: corsa contro il tempo

Corsa contro il tempo per Lookman al posto di Leao: l’intrigo di mercato infiamma i club e mette ansia tra i tifosi. Operazione possibile già a gennaio?

Ademola Lookman è sempre più sulla lista di diversi top club grazie a quanto sta facendo con l’Atalanta. L’attaccante inglese, naturalizzato nigeriano, è stato l’autentico protagonista delle sfide che contano per la Dea. Non solo la tripletta con cui ha steso il Bayer Leverkusen regalando l’Europa League agli orobici ma anche diversi gol in momenti e partite decisive. Come la doppietta rifilata al Napoli al “Maradona”.

L’uomo dai gol pesanti è sicuramente il classe ’97, finito con prepotenza nel mirino di diverse big del calcio europeo. Al pari di Rafael Leao, la cui grandezza non è stata scoperta di certo ora. Anche il rossonero ha richieste quasi ovunque e le sue diatribe con Paulo Fonseca avevano lasciato immaginare ad un futuro lontano da Milanello. Le cose sembrano star tornando alla normalità anche perché il portoghese ha rinnovato appena qualche mese fa.

Lookman-Leao, è intrigo di mercato. Tifosi in ansia, la situazione

L’Arsenal è alla caccia di un titolo che in Premier League manca da diversi anni, una ventina. Ecco perché sta cercando di rinforzare ulteriormente la propria rosa per colmare il gap di punti e tecnico che c’è con il Liverpool, la vera squadra da battere in questa stagione. Vorrebbe farlo sin da subito, quindi a gennaio. Sono attesi rinforzi per i Gunners.

Nel mirino dei londinesi è finito proprio Rafa Leao. Il classe ’99 è stato richiesto al Milan ma la risposta di Ibrahimovic e soci è stata netta: non se ne parla nemmeno! Il portoghese è attualmente incedibile, ancor meno a gennaio. Non ci sono chance, dunque, che lasci Milanello nel futuro immediato. Incassato il due di picche, il club di Premier League è pronto a tuffarsi proprio su Lookman, il piano B ideale per gli uomini di Arteta.

Il nigeriano piace molto e se il Milan non apre a gennaio per Leao, l’Arsenal potrebbe tornare alla carica per il bergamasco. Anche qui però ci sarà da fare i conti con i Percassi: difficilmente lasceranno partire il proprio attaccante, soprattutto se la Dea dovesse essere in lotta su più fronti e soprattutto per lo scudetto. A meno di offerte davvero irrinunciabili. L’intrigo di mercato agita i tifosi che sono in ansia: l’Arsenal vuole a tutti i costi un nuovo attaccante.