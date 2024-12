Battaglia furente tra Inter e Roma: è questione di Pec

Le due società di Serie A, rivali storiche in passato, si contendono questo calciatore con un nome molto particolare sulle spalle.

C’è stato un periodo in cui Inter e Roma erano senza dubbio le due squadre più forti e competitive del calcio italiano. Infatti, a metà degli anni 2000, nerazzurri e giallorossi si sono contesi diversi campionati e coppe, rappresentando spesso la battaglia tra predominanza economica e tecnica e bel gioco costruito sulle idee.

Anche oggi secondo il ranking UEFA Inter e Roma rappresentano le due compagini più rappresentative del nostro calcio. Nel coefficiente generale i giallorossi sono addirittura al quinto posto, mentre i nerazzurri prendendo spunto solo del ranking per la stagione in corso sono persino secondi, alle spalle solo del Liverpool.

Vivono però un momento molto diverso in Serie A queste due squadre rivali. L’Inter di Inzaghi vola in classifica e si sta ben comportando in Champions, con il chiaro intento di arrivare fino in fondo alle due competizioni. La Roma invece ha già esonerato due allenatori e si sta affidando a Ranieri per salvare la faccia. Una cosa però potrebbe unirle nuovamente: uno stesso obiettivo sul mercato di riparazione.

Anche Inter e Roma su Gabriel Pec: chi è il brasiliano cercato da tutti

Infatti a gennaio Inter e Roma rischiano di sfidarsi alla caccia di… Pec! A dirla così sembrerebbe una questione burocratica o amministrativa, invece è il cognome di un talento brasiliano di cui si sta parlando un gran bene in queste ultime settimane. Precisamente parliamo di Gabriel Pec, esterno offensivo classe 2001 che gioca nella MLS statunitense.

Talento di piede mancino, brevilineo e molto rapido, è cresciuto nel Vasco da Gama prima di passare nei Los Angeles Galaxy, dove sta confermando tutte le qualità di cui si parlava già in passato. Nell’anno solare 2024 negli USA ha messo assieme 40 presenze, condite da ben 21 reti e 18 assist. Sa giocare come centrocampista offensivo ma soprattutto come ala destra o sinistra.

Pec per questi numeri e per le qualità innate è finito sulla bocca di diversi club europei: sia Inter che Roma hanno chiesto informazioni all’agente Carlos Leite, ma oltre alle italiane si stanno muovendo sulle sue tracce anche Arsenal e Liverpool. Il possibile innesto del brasiliano sarebbe agevolato dal passaporto portoghese, che dunque gli eviterebbe di essere ingaggiato con lo status di calciatore extra UE.

Al momento la valutazione di Pec si aggira sui 10 milioni di euro, ma viste le tante squadre a lui interessate non è da escludere che possa aumentare il prezzo di mercato, soprattutto in vista della sessione di gennaio che inizierà tra poche settimane.