Dalla Juve al Milan: asso nella manica rossonero

La Juventus ed il Milan hanno messo nel mirino un giocatore. I rossoneri, però, possono sfruttare un asso nella manica.

Sarà un mercato invernale ricco di colpi (sia in entrata che in uscita) per la Juventus ed il Milan. Entrambi i club, nonostante i risultati altalenanti fin qui ottenuti in campionato, continuano a coltivare il sogno di vincere lo scudetto. Per centrare l’obiettivo, e battere così la folta concorrenza, sarà necessario però potenziare le attuali rose in modo tale da renderle maggiormente competitive e ricche di opzioni.

Le dirigenze, di conseguenze, si sono messe al lavoro al fine di individuare gli adeguati rinforzi da consegnare a Thiago Motta e Paulo Fonseca. Cristiano Giuntoli e Zlatan Ibrahimovic, in particolare, hanno intenzione di regalare ai rispettivi allenatori un nuovo centravanti. I bianconeri, al momento, hanno a disposizione il solo Dusan Vlahovic: Arek Milik, in teoria il vice del serbo, è ancora ai box a causa dell’infortunio rimediato a giugno e non è ancora chiaro quando potrà tornare a calcare i campi da gioco.

I rossoneri, invece, a gennaio contano di cedere Luka Jovic e Divock Origi. L’ex Real Madrid fin qui ha totalizzato appena 3 presenze (zero gol): l’ultima apparizione risale al 27 settembre. Da quel momento in poi è sparito, per colpa di alcuni problemi fisici e incomprensioni varie con il proprio mister. Il management sta cercando acquirenti: sulle sue tracce risulta esserci il Torino. Il belga, dal canto suo, è stato estromesso dalla prima squadra e, in questi mesi, si è allenato individualmente accompagnato da un preparatore atletico.

Milan, nuovo obiettivo: la mossa per battere la Juventus

Le due partenze garantiranno al Diavolo una certa libertà di manovra. Nel mirino di Ibra, stando a quanto riportato dal portale ‘Fichajes.net’, c’è Yuri Alberto legato fino al 31 dicembre 2027 al Corinthians. Si tratta di un 23enne alto 1.83, autore di 30 gol e 7 assist in 56 presenze complessive. Una punta atipica, capace di giocare pure nel ruolo di ala destra, che piace molto anche anche alla Vecchia Signora. Il Milan, però, può sfruttare un asso nella manica per condurre in porto la trattativa.

La Juve, a differenza del Milan, ad inizio anno non può infatti tesserare calciatori extracomunitari avendo già occupato tutti gli slot disponibili. Un vantaggio di non poco conto, che può risultare decisivo nella corsa verso quello che viene considerato uno dei migliori talenti del panorama calcistico sudamericano. Ibrahimovic pregusta il colpo ai danni di Giuntoli.