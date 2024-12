La mossa di Marotta che sconvolge il mercato di gennaio: arriva un top player

Marotta studia il super colpo per l’Inter: il top player può arrivare già a gennaio, i tifosi esultano

La stagione è ancora molto lunga per l’Inter campione d’Italia. La squadra nerazzurra dovrà cercare di confermarsi in un campionato al momento molto equilibrato. Ma tra i suoi obiettivi ha anche arrivare più avanti possibile in Champions, fare bene in Coppa Italia e proiettarsi come una delle possibili favorite verso il Mondiale per Club.

Per questo e altri motivi, Beppe Marotta sa bene che qualche rinforzo a gennaio sarà necessario. E la sensazione è che il presidente nerazzurro voglia regalare ai tifosi un top player.

Se è vero che la rosa nerazzurra è tra le più complete nel campionato italiano, e forse anche nel calcio europeo, è altrettanto vero che si può sempre migliorare. E soprattutto che se si ambisce a vincere in Italia e nel mondo è necessario avere delle riserve che siano di pari valore rispetto ai titolari.

Anche per questo motivo Marotta starebbe cercando sul mercato internazionale qualche colpo di grande esperienza in grado di garantire gol e qualità anche in caso di assenza dei ‘titolarissimi’, o di necessario turn over. E l’obiettivo numero uno in questo momento sembrerebbe un ex fuoriclasse del Liverpool e del Bayern Monaco, possibile rinforzo di grande prestigio già nel mercato invernale.

Super colpo per l’Inter di Marotta: nel mirino un ex top player del Liverpool

Tra i reparti che possono ancora essere migliorati, nell’Inter di Simone Inzaghi, c’è sicuramente l’attacco. Se Lautaro e Thuram rappresentano delle assolute certezze, Taremi sta faticando a mostrare le sue qualità, Arnautovic continua a non convincere e Correa non può essere considerato un’alternativa in grado di non far rimpiangere i due titolari.

Se l’Inter vuole davvero tentare l’assalto alla Champions e anche al nuovo e intrigante Mondiale per Club è chiaro che avrà bisogno di almeno un altro attaccante di pari valore rispetto all’argentino e al francese. E il nome giusto potrebbe arrivare dalla Saudi Pro League.

Secondo quanto riportato da sport.es, Sadio Mané, calciatore dell’Al-Nassr con un passato glorioso al Liverpool e anche al Bayern, potrebbe essere il grande colpo per l’Inter nel mercato di gennaio. Nonostante il senegalese abbia già 32 anni e da un anno e mezzo si sia trasferito in un campionato di secondo piano, come quello saudita, continua a essere un profilo di assoluto interesse. E potrebbe arrivare in nerazzurro a un prezzo di saldo.

La sua valutazione è infatti al momento stabile sui 15 milioni di euro. Una somma più che abbordabile per il club nerazzurro, che dovrà però cercare di convincere l’attaccante con una buona proposta d’ingaggio. E considerando che il suo contratto con l’Al-Nassr è di circa 40 milioni di euro a stagione, servirà uno sforzo non da poco per riuscire a ottenere il suo via libera all’affare.