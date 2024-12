La Serie A perde i pezzi: tre esoneri in un giorno

Svolta, negativa, per tre tecnici italiani che rischiano grosso: il loro posto in Serie A e in bilico e l’esonero sembra inevitabile.

I panettoni sono già in vendita e qualche allenatore l’ha già mangiato, peccato che entro il giorno di Natale qualcuno di loro potrebbe rimanere senza panchina. Insomma, c’è più di qualche nome sulla graticola e le festività rischiano di essere profondamente amare per loro: tre nomi sono prossimi a saltare.

Triplo esonero con affaccio sul 2025 per la Serie A che nelle prossime ore potrebbe vedere tre club cambiare rotta. Dai piani alti fino alla zona retrocessione sono tante le realtà che speravano in una stagione diversa e siccome di tempo ce n’è, non tantissimo ma abbastanza per cambiare le cose, bisogna fare subito scelte forti prima che sia veramente troppo tardi.

Il quindicesimo turno di campionato è iniziato ieri, con le due meneghine in campo, e proseguirà fino a lunedì sera. Giornata di Serie A che rischia di essere killer, entro martedì, infatti, più di qualche allenatore attualmente impegnato potrebbe ricevere la notizia dell’esonero. Questo per molti sarà l’ultimo weekend della propria stagione.

Esonero in Serie A, saltano tre panchine: ecco di chi si tratta

Soprattutto per lo sfortunato Eusebio Di Francesco che proprio non riesce a tornare ai vecchi splendori del passato. Dopo la retrocessione con il Frosinone dell’anno scorso, l’ex ciociaro ora rischia di finire in Serie B anche con il Venezia. Stando alle quote, è lui l’allenatore che rischia più di tutto e da qui a breve potrebbe essere definitivamente sollevato dall’incarico.

A proposito di Venezia, anche l’ex arancioneroverde rischia grosso. Subito dopo il tecnico dei lagunari, chi rischia di vedere la propria panchina saltare in aria è Paolo Vanoli. Allenatore del Torino che ha iniziato la stagione alla grande, per un periodo si è anche ritrovato in testa al campionato, ma che nelle ultime settimane sta facendo grande fatica. La dirigenza, sempre secondo i bookmakers, starebbe pensando ad un cambio a sorpresa.

A chiudere questo trittico di allenatori fortemente in bilico ci pensa Paolo Zanetti dell’Hellas Verona. Gli scaligeri stanno per essere risucchiati nella lotta per non retrocedere e in caso venissero persi altri punti per strada anche i gialloblù potrebbero optare per una sostituzione lampo. Insomma, alcuni volti della Serie A potrebbero presto tornarsene a casa.