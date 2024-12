Nuovo club dopo sei mesi: lascia subito la Roma

Era arrivato a Roma sei mesi fa e ora rischia già di dover lasciare la Capitale: l’addio può diventare realtà a gennaio.

La stagione della Roma è finora un vero e proprio incubo. I giallorossi si sono affidati a Claudio Ranieri – dopo aver esonerato prima De Rossi e poi Juric – per cercare di uscire fuori dal tunnel e già nel match dell’Olimpico contro l’Atalanta si è vista una squadra diversa, quantomeno viva. Tuttavia anche contro la Dea non è arrivato nemmeno un punto e ora la classifica si fa davvero preoccupante: Pellegrini e soci hanno solo due lunghezze di vantaggio sul Como terzultimo.

Una classifica impensabile in estate, quando l’importante campagna acquisti portata avanti dal nuovo direttore sportivo Florent Ghisolfi sembrava il preludio a un’annata con la Roma protagonista. Nel calciomercato estivo sono infatti arrivati a Trigoria giocatori di grande valore come Hummels, Hermoso, Dovbyk e Soulé, senza dimenticare altri colpi significativi come Koné e Saelemaekers.

In più c’è un calciatore sbarcato nella Capitale con grandi aspettative che però sta deludendo la piazza. Si tratta di Enzo Le Fée, che in questa stagione è sceso in campo da titolare solo cinque volte (tre in Serie A e due in Europa League).

Lascia subito la Roma e vola in Liga: c’è l’offerta

Sette presenze in tutto per il centrocampista francese, che Ranieri ha relegato in panchina – senza farlo entrare in campo – sia nei match di campionato contro Napoli e Atalanta che in quello di Europa League contro il Tottenham. Una situazione che secondo alcuni rumors potrebbe portare anche alla cessione del giocatore a gennaio.

Secondo quanto riportato su X dal giornalista turco ed esperto di calciomercato Ekrem Konur, infatti, sembra che la società giallorossa stia seriamente valutando la possibilità di tagliare Le Fée nel mercato invernale. Il giocatore è infatti molto seguito dal Betis. L’obiettivo numero uno del club andaluso per rinforzare il centrocampo è in realtà Dani Ceballos del Real Madrid: il 28enne spagnolo non sta trovando molto spazio nelle gerarchie di Carlo Ancelotti e per questo sta prendendo in considerazione tutte le offerte.

L’idea di un ritorno al Betis, la squadra con cui ha esordito come calciatore professionista, lo stuzzica molto ma proprio Konur sottolinea come l’operazione sia difficile: i Blancos non sono disposti a cederlo a gennaio. Ecco perché il Betis si è fiondato su Enzo Le Fée: la pista è percorribile.