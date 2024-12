Pronto a lasciare la Juve: ha trovato squadra

Gennaio di addii in casa Juventus che pare aver trovato una nuova destinazione per il suo talento: cessione in vista per i bianconeri.

Una settimana intera a disposizione della Juventus che senza Coppa Italia ha potuto preparare al meglio la sfida con il Bologna. La formazione di Thiago Motta è chiamata alla vittoria visto che il bottino pieno manca ormai dal derby con il Torino dello scorso 9 novembre, da quel momento la compagine bianconera è riuscita a strappare solo pareggi.

Quattro punti in altrettante gare per la Vecchia Signora, Champions League inclusa, che proprio all’inizio della prossima settimana sarà chiamata a sfidare un Manchester City ferito in terreno europeo. Perdere ulteriori punti significherebbe compromettere il passaggio diretto agli ottavi di finale del torneo. Insomma, le cose rischiano di prendere una strana piega per la Juve che sogna di sfruttare il calciomercato invernale per ripartire di slancio.

Servono nuovi giocatori a mister Motta, nonostante gli investimenti estivi qualcosa ancora manca, e per ottenerli sarà necessario fare spazio. Alla Juve non c’è più posto per lui e l’unica cosa che può fare è andare via: a gennaio si trasferirà in un nuovo club.

Calciomercato Juventus, se ne va a gennaio: trovato l’accordo

Questo è l’obiettivo del centrocampista brasiliano Arthur che è arrivato al termine della sua avventura non solo con la Juve ma anche in Serie A. L’anno scorso era riuscito a trovare riparo nella rosa della Fiorentina ma il riscatto è sfumato e l’ex Barcellona è tornato alla base, oggi tutto ciò che può fare è iniziare a preparare le valigie con la speranza che qualcuno acquisti il suo cartellino.

Idea di prestito per il Girona che vuole rinforzare il proprio centrocampo e sembra intenzionato a farlo puntando sul classe 1996. 28 anni e una carriera da rilanciare per Arthur che ai tempi del Barça era stato indicato come uno dei registi migliori in giro per il mondo. Poi, però, la sua carriera ha raccontato ben altro. Oggi l’ex blaugrana è un esubero per la Juve che spera di trovargli una sistemazione quanto prima.

Il contratto di Arthur scadrà nel 2026 ma la società bianconera spera di salutarlo prima. Il Girona può acquistarlo temporaneamente per poi valutare un eventuale riscatto al termine della stagione: la Juve può lasciarlo partire per circa 10 milioni di euro ma a questo punto potrebbe accontentarsi anche di qualcosa in meno.