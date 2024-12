Confermato, Marotta lo blocca per l’anno prossimo: arriva gratis

Colpo di mercato per l’Inter in vista della prossima stagione: arriverà a parametro zero, Marotta non se lo lascia scappare

L’Inter guarda al futuro senza perdere tempo ed ha già in pugno il primo acquisto della prossima stagione che sbarcherà a Milano a parametro zero, facendo esultare tutti i suoi tifosi.

Sebbene siamo vicinissimi alla sessione invernale di mercato, la società nerazzurra considera a propria rosa completa e non dovrebbe intervenire in maniera importante in vista della seconda parte di stagione. Simone Inzaghi ha tanta qualità a sua disposizione e salvo qualche movimento in uscita di qualche giocatore che potrebbe andare via per avere maggior spazio, come ad esempio Buchanan, la dirigenza non dovrebbe effettuare grossi movimenti in entrata.

Diverso il discorso per l’estate dove l’Inter ha voglia di migliorarsi e a costruire una rosa ancora più forte rispetto a quella di quest’anno per restare al top in Italia ed in Europa. I nerazzurri si sono già messi al lavoro per la sessione estiva e secondo quanto riportato dal giornalista di Sky Sport Deutschland Florian Plettenberg, i campioni d’Italia in carica avrebbero già prenotato il primo colpo della prossima sessione estiva: Alex Meret.

Il portiere del Napoli vedrà il proprio contratto scadere al termine della stagione ed al momento non ci sono segnali di rinnovo con gli azzurri. In questa situazione si è inserita l’Inter che, proprio come con Zielinski, è pronto a scippare un altro giocatore a zero alla squadra di Conte.

Inter, Meret primo colpo per l’estate: può arrivare a zero

Il prossimo anno Alex Meret potrebbe vestire la maglia dell’Inter. Il portiere del Napoli non ha ancora rinnovato il suo contratto con gli azzurri in scadenza al termine della stagione ed i nerazzurri sarebbero pronti ad approfittare della situazione proprio come fatto con Zielinski lo scorso anno, anticipando la concorrenza del Manchester United, che pure è interessato a Meret.

Secondo quanto riportato da Florian Plettenberg, giornalista di Sky Sport Deutschland, sul proprio profilo X i nerazzurri sarebbero in pole per Meret che potrebbe così prendere il posto di Sommer il prossimo anno. Dopo gli ultimi anni più che positivi all’ombra del Vesuvio, Meret ha voglia di provare una nuova esperienza e trasferirsi all’Inter potrebbe essere un’occasione irripetibile per il portiere azzurro.

Da parte sua, il Napoli non ha ancora deciso in maniera ufficiale con Meret e non è chiaro se avvierà i discorsi per il rinnovo nel mese di gennaio, ma l’Inter è pronta a mettersi in mezzo per mettere in difficoltà agli azzurri e portare Meret a Milano. A zero, quello di Meret sarebbe un colpo clamoroso per l’Inter che porterebbe a casa uno dei migliori portieri della Serie A senza spendere un soldo.