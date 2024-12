Conte scippa la Juve: vicinissimo al Napoli

Il Napoli si prepara a bruciare la concorrenza della Juventus. Colpo per Conte: soddisfatta la richiesta dell’allenatore.

L’obiettivo dichiarato, per quanto riguarda il mercato invernale, è quello di potenziare nel miglior modo possibile la squadra e renderla maggiormente profonda. Centrare l’obiettivo, per la Juventus, non si preannuncia però affatto facile alla luce delle tante complicazioni emerse nelle ultime settimane. I bianconeri, ad esempio, si sono iscritti alla corsa riguardante uno dei migliori prospetti della Serie A ma il blitz compiuto dal Napoli ha reso quasi del tutto impraticabile la strada verso la fumata bianca.

Gli azzurri, in particolare, sono ad un passo da Patrick Dorgu divenuto, a suon di ottime prestazioni, una delle colonne portanti del Lecce. Il classe 2004 danese sta vivendo la stagione della consacrazione: 15 presenze di cui 13 in campionato e 2 in Coppa Italia tutte da titolare, per un totale di 1.280 minuti trascorsi all’interno del rettangolo di gioco. Al bottino, inoltre, vanno aggiunte le tre reti rifilate al Parma, al Verona e al Venezia. Un elemento dotato di ancora ampi margini di crescita ma, al tempo stesso, già pronto per esibirsi nei palcoscenici più prestigiosi d’Europa.

La crescita esponenziale del 20enne (nel giro della propria Nazionale) non è sfuggita agli occhi di Antonio Conte. Il tecnico, poco soddisfatto dal rendimento offensivo offerto da Mathias Olivera (2 assist in 15 apparizioni) e da Leonardo Spinazzola (uno in 12), ha chiesto al direttore sportivo Giovanni Manna di fare tutto il possibile per acquistarlo ritenendolo il cursore più adatto per lo stile di gioco da lui praticato. Il dirigente, di conseguenza, si è attivato gettando le basi della trattativa ed intessendo i primi contatti con i salentini nonché con l’entourage dell’esterno.

Mercato Napoli, Conte esulta: battuta la concorrenza della Juventus

Il Lecce, dal canto suo, si è detto disponibile a cederlo tuttavia il divorzio, stando a quanto riportato dal portale inglese ‘TeamTalk’, avverrà soltanto in estate. Fissato, intanto, il prezzo del cartellino: per ingaggiare Dorgu serviranno almeno 40 milioni. Una cifra, questa, ritenuta congrua al valore del ragazzo che consentirà ai giallorossi di iscrivere a bilancio una preziosa plusvalenza visto che, per prenderlo a titolo definitivo dal Nordsjaelland nel luglio 2023, erano serviti “appena” 200 mila euro.

La Juventus, salvo sorprese, sarà quindi costretta a spostare altrove il mirino. Un’altra delusione, che si aggiunge alle difficoltà incontrate nelle operazioni relative a Jonathan David (vuole il Barcellona) e Arnaud Kalimuendo (il Rennes vuole 20 milioni). Giuntoli vuole potenziare la rosa di Thiago Motta. Riuscirci, però, si sta rivelando più complicato di quanto previsto.