De Zerbi manda la Juve KO: colpaccio capitale

Destinazione Marsiglia per l’obiettivo della Juventus che a gennaio può diventare subito un nuovo calciatore alla corte di Roberto De Zerbi.

Dicembre è iniziato bene e gennaio potrà proseguire meglio per il Marsiglia di Roberto De Zerbi che pare aver già individuato il suo prossimo rinforzo. Si tratta di uno scippo alla Juve da parte della compagine transalpina che dopo il momento burrascoso, appare intenzionata a voler rinforzare la rosa in vista di una seconda parte di stagione tutta da seguire.

La vittoria del campionato è una sfida quasi impossibile visto che il Paris Saint Germain ha già messo via una certa distanza, ma l’obiettivo principale rimane qualificarsi in Champions League. Per la vittoria della Ligue 1 bisognerà riparlarne in futuro ma le sensazioni sono buone. Soprattutto perché il club vuole migliorare la qualità a sua disposizione e lo farà già a partire dalle prossime settimane.

Addio alla capitale e niente Serie A per lui che fino a qualche ora fa era un profilo in orbita della Juventus. Società bianconera che dovrà quindi, per forza di cose, gettarsi a capofitto su altri profili. Il difensore è pronto a partire per la Francia con destinazione Marsiglia.

Calciomercato Serie A, beffa Juventus: va da De Zerbi

De Zerbi lo aspetta a braccia aperte e spera di farlo diventare il centrale che tutti si aspettano. L’inizio di stagione non è stato dei migliori, soprattutto in termini di continuità, e per questo fonti inglesi hanno iniziato a parlare di addio. Niente più Londra nel futuro di Benoit Badiashile che continua ad essere fortemente seguito dal Marsiglia.

Badiashile ha 23 anni e dopo aver giocato per il Monaco, tra giovanili e prima squadra, nel 2023 è stato acquistato dal Chelsea. Affare da quasi 40 milioni di euro per i Blues che quest’anno hanno deciso di mandarlo in campo con il contagocce. Giusto una manciata di partite per il francese classe 2001 che a questo punto non può far altro che interpellarsi sul proprio futuro.

Ne Regno Unito hanno pochi dubbi sul fatto che a gennaio spingerà per tornare in Francia, l’opzione più probabile è quella del prestito con diritto di riscatto. Il Marsiglia di De Zerbi rimane una possibilità concreta. Niente da fare, dunque, per la Juve che farebbe meglio a concentrarsi su altri obiettivi: le possibilità di un trasferimento in Italia da parte di Badiashile oggi sono pressoché nulle.