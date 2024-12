Il Milan scippa la Juve: c’è già l’accordo

Sprint vincente, o almeno così sembra, per il Milan che ha da poco scavalcato la Juventus nella corsa al giocatore: i rossoneri lo portano in Serie A.

In attesa di affrontarsi nella semifinale di Supercoppa Italiana, Milan e Juventus sono già pronte a sfidarsi in chiave calciomercato. In Serie A lo scontro diretto è terminato con uno scialbo 0-0 ma questa volta la sensazione è che uno dei due club tenterà l’assalto definitivo. Ad oggi i rossoneri sono leggermente avanti ai loro rivali.

Una buona notizia per il club attualmente allenato da Paulo Fonseca che a quanto pare avrebbe già adocchiato il suo prossimo rinforzo per il futuro. Innesto in attacco per i meneghini che avrebbero già sguinzagliato chi di dover per bruciare la concorrenza e per trovare l’accordo con il calciatore prima che qualcun altro si faccia avanti.

Come, ad esempio la Juventus, che ha forse più bisogno del Milan di rinforzare quella specifica zona di campo. Nuovo colpo in attacco da parte dei rossoneri che oggi appaiono leggermente avanti nella corsa al calciatore. Si tratta di un bomber che ha già fatto sognare mezza Europa.

Calciomercato Serie A, altro che Juventus: se ne va al Milan

Peccato che le sue ultime prestazioni non siano state proprio le più convincenti. Anche per questo è finito ai margini del club e ora, rivelano diverse fonti, starebbe pensando ad un futuro diverso per la sua carriera. Possibile passaggio in Serie A per il centravanti portoghese Gonçalo Ramos che dopo un anno dal suo arrivo potrebbe già salutare il Paris Saint Germain e il tecnico Luis Enrique.

Il loro è stato un rapporto contrastante fatto di amore e odio e sebbene il giovane lusitano sia il punto di riferimento del PSG, il club ha spesso preferito giocare senza un attaccante di ruolo. Tipico della scuola spagnola dalla quale viene l’ex Barcellona. Insomma, tutti ingredienti che potrebbero portare presto alla separazione. In Italia il Milan studia il colpo e spera di trovare l’intesa definitiva entro la fine della stagione.

Portarlo a Milanello già in inverno appare di difficile realizzazione come obiettivo ma in estate tutto potrebbe cambiare, soprattutto con i soldi della Champions League. Alvaro Morata sta facendo bene alla sua prima esperienza in rossonero ma lì davanti appare un po’ solo. Mettergli accanto uno come il classe 2001 ex Benfica potrebbe solo che giovare al capitano della Spagna. I tifosi sognano di vederli giocare presto insieme.