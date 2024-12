“Non è chiusa con l’Inter”: sembrava fatta, top club sulla strada di Marotta

Beppe Marotta deve affrettarsi per concludere un acquisto che darebbe ancora più lustro internazionale alla sua Inter in vista del 2025.

L’Inter già oggi, da campione d’Italia in carica, è considerata una delle squadre più forti in circolazione. Sta facendo piuttosto bene in Serie A, in piena lotta per confermare lo Scudetto sul petto anche se la concorrenza è più ampia del previsto. Idem in Champions League, dove nel maxi-girone iniziale è seconda solo alle spalle del Liverpool.

La squadra di Simone Inzaghi è affidabile e completa in tutti i reparti, unendo calciatori d’esperienza ad altri dal sicuro avvenire. L’unico ruolo dove, secondo l’opinione di molti, si potrebbe certamente migliorare è l’attacco. Infatti l’Inter può vantare un tandem importante e prestigioso formato da Lautaro Martinez e Marcus Thuram, mentre le alternative convincono poco.

Infatti Taremi è considerato un ottimo attaccante, ma già ben oltre i 30 anni di età. Così come Arnautovic che non è mai riuscito a confermare le buone intenzioni come rinforzo offensivo. Infine c’è Correa, redivivo e mai amato dal pubblico di San Siro. Possibile che nel 2025 la società guidata da Beppe Marotta punti fortemente su un nuovo centravanti, che possa rappresentare un’alternativa seria e di prospettiva in zona gol.

Inter sempre in pole per David, ma la concorrenza aumenta

Il nome giusto per far contenti i tifosi e mister Inzaghi in vista dell’anno che verrà è quello di Jonathan David. Prima punta di origine canadese, classe 2000, gioca attualmente nel Lille dove continua a stupire in fatto di gol e prestazioni di qualità. Il problema è che è in scadenza a giugno prossimo, senza alcuna possibilità per il club francese di trattenerlo oltre.

L’Inter sembra piuttosto sicura di avere la strada spianata per ottenere il sì di David. Ma secondo ultime indiscrezioni l’affare sembra tutt’altro che già concluso positivamente. Infatti il giornalista tedesco Florian Plettenberg, ha pubblicato su X le ultime novità sul futuro dell’attaccante canadese.

Pare che l’Inter sia ancora lontana dal trovare l’accordo definitivo per David, il quale starebbe invece valutando anche altre proposte internazionali. Il Bayern Monaco e diversi club di Premier League stanno facendo la corte al classe 2000, che dunque avrà ampia scelta a fine stagione, quando si svincolerà dal Lille.

Inoltre Plettenberg ha aggiunto che David non lascerà la squadra francese a gennaio, onorando il proprio contratto fino al 30 giugno prossimo. Poi deciderà autonomamente dove giocare, anche se l’Inter e le altre concorrenti tenteranno già nelle prossime settimane l’affondo anticipato.