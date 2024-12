Ansia in casa Milan, il suo 2024 può essere già finito

C’è grande preoccupazione in casa Milan per le condizioni di un calciatore molto importante in vista della fine del 2024.

Il ko in casa dell’Atalanta ha definitivamente estromesso il Milan dalla lotta per lo scudetto ed ha allontanato in maniera preoccupante i rossoneri dalla lotta per un posto in Champions League.

L’inizio di stagione molto altalenante ha portato il Milan già ad una distanza siderale dalle primissime posizioni di classifica con il club meneghino che neanche al termine del girone di andata ha già detto addio alle speranze di vincere lo scudetto. Ora ad aumentare l’ansia in casa rossonera ci sono anche le condizioni di un giocatore molto importante per la rosa a disposizione di Paulo Fonseca.

Milan, grande ansia per le condizioni di un big della rosa

Nella giornata di oggi, lunedì 9 dicembre, sono previsti gli esami strumentali per Christian Pulisic che, durante la partita contro l’Atalanta ha sentito un indurimento al polpaccio che lo ha costretto ad abbandonare la sfida contro gli uomini di Gasperini.

In casa Milan si spera che il talento statunitense debba saltare solamente la partita contro la Stella Rossa in Champions League tornando a disposizione già per la partita contro il Genoa durante la quale ci sarà la festa per i 125 anni di storia del Milan. Al momento però non si possono fare previsioni e non è da escludere che l’ex Chelsea e Borussia Dortmund debba restare fermo più a lungo mettendo a repentaglio la fine del 2024.

Stando a quanto affermato da Calciomercato.it, nel caso si dovesse prolungare l’assenza del trequartista statunitense, Paulo Fonseca dovrà trovare delle soluzioni per la formazione. Una di queste porta alla promozione in prima squadra di Mattia Liberali che ha fatto molto bene durante le amichevoli estive, salvo poi non trovare spazio in prima squadra in questi primi mesi della stagione. Il talento classe 2007 finora ha fatto la spola tra il Milan Futuro e la formazione Primavera.

C’è quindi grande attesa tra i rossoneri per conoscere le condizioni di Christian Pulisic, senza dubbio il migliore del Milan in questa prima parte di stagione. Apprensione rivolta anche alle partite di Supercoppa italiana con il club meneghino che il prossimo 3 gennaio sarà impegnato nella semifinale contro la Juventus. Un appuntamento nel quale Fonseca ed i tifosi sperano di avere al meglio l’americano, diventato sempre più un punto di forza della squadra.