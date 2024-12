Guardiola salva il Napoli: Juve fatta fuori

La Juventus ha ricevuto un’altra beffa, questa volta a servirla in noma del Napoli ci ha pensato Pep Guardiola direttamente dall’Inghilterra.

Dopo il pareggio ottenuto all’ultimo respiro in campionato contro il Bologna, per la Juventus è ora arrivato il momento di misurarsi con il Manchester City in Champions League. Sfida che non si limiterà solamente al campo, quella tra gli Sky Blues e la Vecchia Signora, ma da quel che emerge sembra destinata a proiettarsi anche fuori. Il Napoli in tutto questo ha un posto in prima fila.

In campionato sembra non esserci storia, il Napoli è tornato ad essere il club da battere e questa nuova Juve sta facendo fatica a trovare la propria dimensione. Senza contare gli impegni in Champions League, i partenopei sono senza le coppe, che stanno togliendo più di qualche energia alle squadre impegnate. Da questi primi segnali l’esito in Serie A sembra già scritto.

Gli azzurri dovrebbero tornare a giocare nell’Europa che conta mentre la Juve potrebbe essere costretta ad inseguire anche nelle prossime settimane. Nel frattempo chi continua a scrutare la situazione da lontano, ma non troppo, è Pep Guardiola. Il tecnico spagnolo ha deciso il futuro del club inglese, colpo di scena per la Serie A.

Napoli, altro che Juventus: va da Guardiola

Si tratta di un’operazione di calciomercato da brividi per il City da qui alle prossime sessioni di mercato darà ufficialmente il via al suo personalissimo nuovo ciclo. La squadra appare stanca e con un’età sopra la media, per questo serviranno investimenti di valore e da quel che riparta fichajes.net, il nuovo obiettivo del club risponde al nome di Kvicha Kvaratskhelia: è lui il nome per il futuro. Che smacco per la Juve dell’ex Cristiano Giuntoli che da un po’ sogna di strappare l’esterno ai partenopei.

O almeno questo è ciò che si augura il Manchester City che ancora deve conoscere realmente quello che sarà il proprio destino. In Inghilterra si sta parlando tanto anche di una possibile retrocessione. Tuttavia, se le cose dovessero andare per il meglio, il City cercherà di ripartire da giovani calciatori di valore, anche a costo di pagarli un po’. Il georgiano è un’opzione che accontenta in qualche modo anche il Napoli che preferirebbe di gran lunga vederlo viaggiare verso la Premier League piuttosto che accasarsi alla Continassa.

Dalla Spagna sono certi: il City è una seria pretendente per il gioiello azzurro che continua però ad essere seguito anche da altre realtà di livello. Insieme al Manchester di Guardiola, sulle sue tracce pare ci siano anche Barcellona, Liverpool e persino Real Madrid. Trattenerlo rischia di farsi impossibile questa volta.