Lautaro accompagnato all’uscita: il capitano non è più intoccabile

Aria di separazione tra l’Inter e il suo capitano Lautaro Martinez: fissato il prezzo del bomber e già individuato il suo erede.

Tanti riconoscimenti di fine anno per Lautaro Martinez che proprio qualche giorno fa è stato incoronato come uno dei migliori calciatori della scorsa stagione. Una bella soddisfazione per l’Inter e per i suoi tifosi che anni credono nel bomber argentino campione del mondo che non è la prima volta che dimostra di essere uno dei migliori centravanti in circolazione.

All’Inter ha dato tanto proprio come i nerazzurri hanno dato tanto a lui ma ora, a distanza di quasi sette anni dal suo acquisto, potrebbe essere arrivato il momento di dirsi addio. Ad agosto è arrivato un maxi rinnovo per il Toro di Bahia Blanca che proprio in quello stesso periodo ha anche festeggiato il suo compleanno numero 27. Si tratta dell’età giusta per portare la propria carriera ad un livello ancora superiore.

Insomma, se ne parla da tempo e si aspetta solo la conferma: il rinnovo di Lautaro dovrebbe far parte di una strategia precisa da parte della società che da anni ha adottato la filosofia del nessun giocatore è incedibile. I prossimi mesi saranno roventi per quanto concerne il futuro del capitano.

Addio Lautaro, l’Inter ha deciso: ecco chi arriva al suo posto

Quest’anno non si sta rivelando esaltante, in termini di numeri, per Lautaro che ha però tutte le qualità per rivelarsi decisivo anche durante il resto della stagione. Per questo l’Inter è intenzionato a goderselo, almeno fino alla prossima estate, quando arriverà poi il momento di valutare eventuali offerte. Secondo il giornalista Alessandro Cavasinni, intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it, l’addio non è mai stato così vicino.

Tempo di fare cassa, dunque, per il Biscione che in estate potrebbe cedere il suo giocatore più rappresentativo per una cifra monstre: si parla di circa 75/80 milioni di euro. Somma che ad occhio e croce dovrebbe bastare a convincere il numero uno Giuseppe Marotta che pare aver già pronto un asso nella manica. Non solo operazioni a costo zero in Europa da parte del presidente nerazzurro che potrebbe essere pronto a tirare fuori un nuovo Lautaro.

Fari puntati ancora una volta in Argentina da parte del club meneghino che, stando alle suggestioni di mercato svelate dallo stesso portale, potrebbe presentare un’offerta per il giovane Franco Mastantuono del River Plate. Attaccante classe 2007, non è ancora maggiorenne, indicato da tutti come uno dei futuri top player argentini. Il suo contratto scadrà nel 2026 e per circa 10 milioni di euro potrebbe partire subito.