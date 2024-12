Nuovo scambio con la Juve: Monchi lo vuole subito

Altra operazione con Monchi per la Juventus che è già pronta a trattare con l’Aston Villa: si chiude con uno scambio di cartellini.

Vi ricordate di Roman Rodriguez Verdejo conosciuto semplicemente come Monchi? Oggi continua a fare il direttore sportivo, tra l’altro con ottimi risultati, ruolo che svolgo a bordo dell’Aston Villa di Unai Emery. Entrambi insieme si sono già tolti delle grandi soddisfazioni e sperano di togliersene altre anche in futuro.

Nuovi scenari di calciomercato stanno per tornare ai coinvolgere la Serie A e la Premier League e a quanto pare l’asse che porta da Torino a Birmingham sembra ancora caldo. In estate i bianconeri hanno acquistato il cartellino del centrocampista Douglas Luiz e per arrivare a lui sono state inserite due contropartite tecniche: Samuel Iling-Junior e Dean Huijsen.

Questi tre nomi potrebbero però non rappresentare l’unico affare di mercato tra Juve e Aston Villa. Da quel che arriva dall’Inghilterra, Monchi è pronto a trattare ancora con la Vecchia Signora. Se tutto andrà come previsto a gennaio anche questo nuovo scambio andrà in porto.

Juventus, altro affare con Monchi: il difensore arriva con uno scambio

Chi con il passare del tempo sembra sempre più destinato a salutare il club è Nicolò Fagioli, poche presenze e prestazioni da rivedere da parte del centrocampista nel giro della Nazionale che tra i diversi estimatori che ha in giro per il mondo tra questi ci sarebbe anche lo spagnolo. Per consegnarlo ad Emery, Monchi è pronto ad offrire alla Juve un difensore.

Zona di campo che dovrà necessariamente essere ritoccata da parte di Cristiano Giuntoli. La retroguardia è in emergenza e lo scambio potrebbe fare comodo, il nome attenzionato è oggi quello del brasiliano Diego Carlos. Difensore centrale di passaporto spagnolo, e questo è un bene per quanto concerne gli slot dedicati agli extracomunitari, esperto e fedelissimo di Monchi. I due si sono trovati bene al Siviglia e hanno continuato a collaborare anche in terra d’oltremanica.

Oggi Diego Carlo può partire e a 31 anni può diventare un nuovo calciatore della Juventus. La Juve proprio in queste ore sta valutando l’affare con l’obiettivo di capire se si tratta di uno scambio opportuno oppure se sarà meglio cedere Fagioli in cambio del solo cash. Con quei soldi la compagine bianconera potrebbe poi scegliere da sé il rinforzo in difesa. Il brasiliano non dispiace comunque ai piani alti juventini.