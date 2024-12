Rescissione e addio Juve: ha già detto sì

Se ne va dalla Juventus a gennaio, le parti hanno deciso e stanno per optare per la rescissione: svelato il suo futuro club.

Non solo colpi in entrata per quanto riguarda la prossima finestra di calciomercato, la Juventus sta da tempo lavorando per capire quali giocatori mettere in vendita. Alcuni sono arrivati alla conclusione del loro percorso e questo non può che spingere la società rossonera verso la cessione.

Gennaio sarà un mese ricco di colpi di scena, in campo e in chiave mercato, e la Juve sembra già pronta a regalare il primo. Quest’anno ha giocato poco e le perplessità sul suo conto sono diventate diverse con il passare del tempo, questo ha spinto entrambe le parti a fare delle valutazioni e da quel che emerge la risposta sarebbe per tutti e due la stessa.

Sia la Juve che il calciatore hanno capito che la separazione, già a gennaio, sarà la migliore soluzione possibile e quindi si andrà verso la rescissione. Svincolo a titolo gratuito per il calciatore bianconero che potrà quindi accelerare le pratiche per il divorzio. In inverno saluterà la Serie A per tornare molto probabilmente nel campionato che lo ha lanciato.

Calciomercato Juventus, va via a gennaio: il club lo libera gratis

Il 2025 sarà quindi l’ultimo anno dell’avventura bianconera di Danilo, il capitano della Juve ha già preparato le valigie da tempo e ha solo aspettato di capire come muoversi. Da quel che arriva dal Brasile, l’ex Manchester City sarebbe ad un passo dal ritorno in patria. Il club allenato da Thiago Motta gli deve molto e non ha nessuna intenzione di mettergli i bastoni tra le ruote e a gennaio gli metterà dunque il cartellino in mano permettendogli di trovare una nuova sistemazione.

In questo momento per Danilo la possibilità di un ritorno nel campionato brasiliano è molto alta e da quel che viene riportato da fonti verdeoro, la sua prossima destinazione potrebbe essere il Vasco da Gama. In molti credevano che la Juve lo avrebbe trattenuto fino all’ultima giornata, vista anche l’emergenza in difesa, ma nelle ultime ore le cose sono cambiare.

Danilo ha 33 anni e non vuole perdere altro tempo proprio come la Juve ambisce a liberarsi di un ingaggio pesante il prima possibile. Con i soldi risparmiati, e con uno slot nella liste che torna libero, Cristiano Giuntoli potrà regalare al proprio allenatore qualche nuovo rinforzo. Nei prossimi giorni è atteso l’annuncio ufficiale dell’addio.