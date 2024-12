Ultim’ora Milan, per Fonseca è finita: verdetto pesante

Continuano i problemi di un Milan che proprio non riesce a decollare, nuova crisi e Paulo Fonseca che torna in bilico.

Un solo scontro diretto vinto, contro l’Inter ad inizio stagione, e tanti punti persi per strada da parte di questo Milan che sembra fare sempre più fatica. La mano di Paulo Fonseca non si vede, o meglio, se si vede non è proprio in maniera positiva, e la separazione sembra l’unico scenario possibile per club e allenatore che in futuro farebbero probabilmente meglio a fare scelte diverse.

Questo è ciò che si aspetta l’ambiente e qualche addetto ai lavori che ormai sembra non avere più dubbi: l’anno sta per terminare e per il club meneghino è arrivato il momento dei primi importanti bilanci. Delusione Serie A e troppi alti e bassi in Champions League per i piani alti rossoneri che da tempo si tengono stretto il nome del sostituto.

L’epilogo sembra ormai solo questioni di giorni, dopo la sconfitta con l’Atalanta, gli episodi dubbi non mancano ma il risultato finale appare comunque giusto, il Milan potrebbe prendere la sua decisione definitiva. Proprio in queste ore è arrivato un annuncio che ha spiazzato i tifosi.

Milan, esonero Fonseca: duro attacco nei confronti del tecnico

Dal loro punto di vista la scelta doveva essere diversa sin dal principio ma il Milan ha voluto proseguire per la propria strada e questi sono i risultati. La scelta dell’ex Roma continua a non convincere fino in fondo, nemmeno il giornalista Fabio Ravezzani crede che il lusitano non avrà lunga vita alla guida del Diavolo. Per lui Fonseca ha delle grandi colpe in questa stagione.

Soprattutto perché, ha detto sul suo account X, l’ex giallorosso avrebbe dovuto parlare meno delle scelte arbitrali e concentrarsi di più sul calcio giocato. Invece questo Milan di spumeggiate ha ben poco ed è un problema soprattutto perché, insiste Ravezzani, la rosa ha una qualità maggiore rispetto alle rivali che in questo momento sono avanti nel gioco e soprattutto nella classifica.

Insomma, i 22 punti messi via in queste prime 15 giornate pesano così come pesa l’atteggiamento del club che non sta dimostrando di avere chissà quali margini di miglioramento. Almeno finché Fonseca resterà a bordo del Milan. Tra i possibili sostituti vanno ancora tenuti d’occhio Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri. Due filosofie agli antipodi ma che darebbero una grande mano.