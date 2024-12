Inter e Juve avvisate: accordo con Salah

L’accordo a sorpresa di Mohamed Salah cambia tutto: novità sul futuro dell’attaccante egiziano che vogliono Inter e Juventus

Manca sempre meno all’avvio della sessione invernale di calciomercato con tante squadre italiane e non solo che hanno bisogno di mettere a segno dei colpi utili ai propri allenatori per migliorare la loro situazione attuale. Tra queste ci sono pure dei big club italiani come la Roma, che deve risollevarsi dopo un inizio di stagione disastroso, il Milan che ha la necessità di qualche rinforzo per risalire in classifica e anche la Juventus alle prese con molti uomini infortunati e col bisogno di sostituirli.

Solitamente il mese di gennaio è anche quello in cui si iniziano a portare avanti delle trattative concrete per i giocatori in scadenza di contratto a fine stagione che dal 1 febbraio possono poi firmare un pre-contratto con chi desiderano valido a partire dall’annata successiva. Questo è il caso di un grande attaccante come Mohamed Salah che dal primo luglio sarà svincolato e che – a detta dei tabloid inglese nelle scorse settimane – è seguito anche dalla Juventus e dall’Inter.

Inter e Juve rischio beffa, Liverpool vicino al rinnovo con Salah? Le ultime novità dall’Inghilterra

Il profilo di Salah è di uno spessore davvero unico, arrivato al Liverpool nel 2017 è riuscito a vincere tutto con la maglia dei Reds diventando uno dei migliori giocatori della storia recente di questo leggendario club e segnando centinaia di gol. Ora che sta disputando la sua ottava annata a Liverpool è arrivato a contare ben 226 reti in tutte le competizioni, numeri da sogno che lo rendono ancora oggi a 32 anni un attaccante fenomenale e oggetto del desiderio di tantissime altre squadre.

Tuttavia, secondo quanto riportato dal media britannico TeamTalk, l’attaccante egiziano sarebbe vicino ad un accordo per il rinnovo di contratto con il Liverpool. Sembrava una storia destinata a concludersi a fine stagione, soprattutto dopo le parole dello stesso Salah che nei giorni scorsi aveva dichiarato di non essere stato contattato da nessuno in società per prolungare il contratto.

Sembra però che adesso siano invece cominciati i discorsi per prolungare la permanenza di Salah ad Anfield, una notizia che farà certamente felici i tifosi del Liverpool. Ci sarà invece rammarico senza dubbio per Inter, Juventus e tutte le altre squadre che sognavano il grande colpo a zero per il prossimo mese di luglio. Pare quindi allontanarsi il ritorno in Italia dell’egiziano che in Serie A ha già vestito le maglie di Fiorentina e Roma tra il 2015 e il 2017.